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Следственный комитет: погибшие в пожаре злоупотребляли спиртным
Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту гибели двух жителей Добровского района во время пожара.
Как сообщает пресс-служба СУ СКРоссии по Липецкой области, погибшие злоупотребляли спиртными напитками, вели асоциальный образ жизни. По предварительным данным, причиной их смерти стало отравление угарным газом.
- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся судебные экспертизы с целью выяснения причины возгорания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - отметили в пресс-службе управления.
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области.