Происшествия

40 минут назад

Следственный комитет: погибшие в пожаре злоупотребляли спиртным

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#МЧС #пожар
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Следственный комитет: погибшие в пожаре злоупотребляли спиртным

Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту гибели двух жителей Добровского района во время пожара.

По данным следствия, утром 15 июля 2021 года на улице Советской в селе Трубетчино Добровского района при тушении пожара в частном доме обнаружены тела 55-летнего мужчины и 70-летней женщины.

Как сообщает пресс-служба СУ СКРоссии по Липецкой области, погибшие злоупотребляли спиртными напитками, вели асоциальный образ жизни. По предварительным данным, причиной их смерти стало отравление угарным газом.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся судебные экспертизы с целью выяснения причины возгорания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - отметили в пресс-службе управления.

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области.
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#МЧС #пожар
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