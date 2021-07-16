Житель Ельца развозил на «Тойоте Ленд Крузер Прадо» поддельные «Курвазье» и водку «Финка»

Прокурор Ельца утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 53-летнего жителя города обвиняемого в приобретении и хранении в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, 4 марта 53-летний елецкий предприниматель купил для перепродажи 3681 бутылку немаркированных коньяка и водки. Сопроводительных документов, подтверждающих легальность производства алкоголя, как и лицензии на его продажу у ельчанина не было. Общая стоимость спиртного составила более миллиона рублей.



Фальсификат он хранил в сарае на территории арендованной автостоянки, а также в багажнике своего автомобиля «Тойота Ленд Крузер Прадо». Коньяк и водку ельчанин продавал по звонкам клиентов по 100-150 рублей за бутылку. Товар он развозил на своем автомобиле.



Характерно, что ранее в 2018 году ельчанина оштрафовали за торговлю контрафактом на 100 тысяч рублей. В этот раз бутлегер также не стал отказываться от предъявленного обвинения.



Прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения. Предприимчивому ельчанину грозит крупный штраф, принудительные работы или лишение свободы на срок до шести лет.

