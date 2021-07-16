Происшествия

сегодня, 13:05

Житель Ельца развозил на «Тойоте Ленд Крузер Прадо» поддельные «Курвазье» и водку «Финка»

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Житель Ельца развозил на «Тойоте Ленд Крузер Прадо» поддельные «Курвазье» и водку «Финка»
Прокурор  Ельца  утвердил обвинительное заключение  по уголовному делу 53-летнего жителя города обвиняемого в приобретении и хранении в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере. 

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, 4 марта 53-летний  елецкий  предприниматель купил для перепродажи 3681 бутылку немаркированных коньяка и водки. Сопроводительных документов, подтверждающих легальность производства алкоголя, как и лицензии на его продажу у ельчанина не было. Общая стоимость спиртного составила более  миллиона рублей.  

Фальсификат он хранил в сарае на территории арендованной автостоянки, а также в багажнике своего автомобиля «Тойота Ленд Крузер Прадо». Коньяк и водку ельчанин продавал по звонкам клиентов по 100-150 рублей за бутылку. Товар он развозил на своем автомобиле.

Характерно, что ранее в 2018 году ельчанина оштрафовали за торговлю контрафактом на 100 тысяч рублей. В этот раз бутлегер также не стал отказываться от предъявленного обвинения.

Прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения.   Предприимчивому ельчанину грозит крупный штраф, принудительные работы или лишение свободы на срок до шести лет.
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Комментарии (7)

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лопотунья

5 минут назад
в добром день и ночь идет торговля всем шо горит
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ну, что сказать

50 минут назад
вот они, россиянские безработные.. Наверное, семейка, как малоимущая, еще и льготы от государства получает, помощь из нашего кармана, так сказать...
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Матрос Железняк

сегодня, 13:41
Гоните и пейте самогон. Ни один спиртзавод не работает, а спирта хоть залейся.
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Это же не липецкие

сегодня, 13:40
А один от туда же возил металлолом на VOLKSWAGEN Touareg. Воруя у папы с заводика, и в частности алюминий.
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Логика

сегодня, 13:38
За сколько же он берет водку, если продает по 100-150р?
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нквд

сегодня, 13:30
Машину в доход государства его на нары
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///

сегодня, 13:25
Красиво жить не запретишь!
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