Липчанин снял едущий против одностороннего потока автомобиль

Нарушитель отметился на улице Крайней в Липецке.

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Уже давно участок дороги на улице Крайней, который связывает улицу Советскую с улицей 8 марта, стал односторонним для движения транспорта. Но не все с этим готовы свыкнуться.



Вот и утром 15 июля водитель «Сеата» решил поехать против «шерсти». И ему практически удалось достичь цели, если бы не несколько автомобилей, водители которых двигались по правилам. Эти водители уже не могли, да и не хотели уступать нарушителю. Затор снял видеорегистратор одного из участников движения.



Напомним, что движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев – часть 3 статьи 12.16 КоАП РФ.

