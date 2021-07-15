Общество

42 минуты назад

Липчанин снял едущий против одностороннего потока автомобиль

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#ПДД #нарушение
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Нарушитель отметился на улице Крайней в Липецке.

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Уже давно участок дороги на улице Крайней, который связывает улицу Советскую с улицей  8 марта, стал односторонним для движения транспорта. Но не все с этим готовы свыкнуться.

Вот и утром 15 июля водитель «Сеата» решил поехать против «шерсти». И ему практически удалось достичь цели, если бы не несколько автомобилей, водители которых двигались по правилам. Эти водители уже не могли, да и не хотели уступать нарушителю. Затор снял видеорегистратор одного из участников движения.

Напомним, что движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев – часть 3 статьи 12.16 КоАП РФ.
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#ПДД #нарушение
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Комментарии (3)

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регик

1 минуту назад
Все он знал, упрекнул в том, что его не пропустили, можно было и в сторону уйти. Просто борзый малый. У него уточнили, знает ли он, что на встречке..Таким все .....до первого сотрудника.
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Может

5 минут назад
Он незнал.?
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товарищ Поддорожный

10 минут назад
Ничего удивительного в этом нет! Тачку для этого и покупают, чтобы на ней показывать свои понты!!
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