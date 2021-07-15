Происшествия

сегодня, 10:33

Пьяного 19-летнего водителя инспекторы ДПС преследовали по ночному Липецку

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#ГИБДД #ДПС
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14 июля ближе к полуночи на улице Папина наряд ДПС заметил странную манеру езды водителя «ВАЗ-2109» и предложил ему остановиться.

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Водитель попытался  уехать от полицейских. Но погоня продолжалась недолго – через газон водитель заехал на второстепенную дорогу рядом с магазином «Маэстро», где остановился, чтобы не сбить велосипедиста и бросился бежать. Инспекторы ДПС поймали его практически рядом с автомобилем.  Недолгая погоня попала на запись камер наблюдения.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водителю «ВАЗ-2109» всего 19 лет. За руль он сел пьяным.

- В отношении водителя составлен протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ - управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - рассказали в пресс-службе.
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#ГИБДД #ДПС
4

Комментарии (9)

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Велосипедист

сегодня, 12:53
В итоге преступника один велосипедист задержал. Велосипедисты вообще самые правильные участники дорожного движения
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вова

сегодня, 12:29
Какое разное отношение к народу и к слугам народа!
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о

сегодня, 12:05
А почему человека похожего на 19 летнего водителя, не сопроводили до дома... вдруг у него гипертонический кризИС был?
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План

сегодня, 11:54
Надеюсь прививку ему "под шумок" сделали?
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разнотык

сегодня, 11:06
Показательно, как пьяным прокурорам и сенаторам дают совершать преступления на дорогах общего пользования.
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Все проблемы

сегодня, 11:00
От велосипедистов
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Ава

сегодня, 10:57
Хорошо прекрасно!
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товарищ Поддорожный

сегодня, 10:57
Каждый первый за рулём пьяный , всех их пора уже изолировать куда подальше от нормального общества... Надоели уже их нии пьяные выходки на дорогах...
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почему

сегодня, 10:52
при задержании ,табельное на поражение не применили
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