Пьяного 19-летнего водителя инспекторы ДПС преследовали по ночному Липецку

14 июля ближе к полуночи на улице Папина наряд ДПС заметил странную манеру езды водителя «ВАЗ-2109» и предложил ему остановиться.

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Водитель попытался уехать от полицейских. Но погоня продолжалась недолго – через газон водитель заехал на второстепенную дорогу рядом с магазином «Маэстро», где остановился, чтобы не сбить велосипедиста и бросился бежать. Инспекторы ДПС поймали его практически рядом с автомобилем. Недолгая погоня попала на запись камер наблюдения.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водителю «ВАЗ-2109» всего 19 лет. За руль он сел пьяным.



- В отношении водителя составлен протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ - управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - рассказали в пресс-службе.

