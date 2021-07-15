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Пьяного 19-летнего водителя инспекторы ДПС преследовали по ночному Липецку
14 июля ближе к полуночи на улице Папина наряд ДПС заметил странную манеру езды водителя «ВАЗ-2109» и предложил ему остановиться.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водителю «ВАЗ-2109» всего 19 лет. За руль он сел пьяным.
- В отношении водителя составлен протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ - управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - рассказали в пресс-службе.
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