Коронавирус
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За сутки в Липецкой области выявили 210 случаев COVID-19, восемь человек умерли
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Для сравнения 14 июля 2020 года в Липецкой области за сутки выявили 32 заболевших.
За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 210 новых случаев коронавируса, восемь человек умерли, 147 человек вылечились.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 35 643 случая COVID-19, выздоровели 31 240 человек, умерли 988 человек.
В России за сутки выявлены 23 827 случаев COVID-19, выздоровели 21 269 человек, умерли — 786 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 5 857 002 случая COVID-19, выздоровели 5 257 483 человека, умерли — 145 278 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 35 643 случая COVID-19, выздоровели 31 240 человек, умерли 988 человек.
В России за сутки выявлены 23 827 случаев COVID-19, выздоровели 21 269 человек, умерли — 786 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 5 857 002 случая COVID-19, выздоровели 5 257 483 человека, умерли — 145 278 человек.
19 2143
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