Коронавирус

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За сутки в Липецкой области выявили 210 случаев COVID-19, восемь человек умерли

19 2143
#коронавирус
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За сутки в Липецкой области выявили 210 случаев COVID-19, восемь человек умерли

Для сравнения 14 июля 2020 года в Липецкой области за сутки выявили  32 заболевших.

За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 210 новых случаев коронавируса, восемь человек умерли, 147 человек вылечились.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 35 643 случая COVID-19, выздоровели 31 240 человек, умерли 988 человек.

В России за сутки выявлены 23 827 случаев COVID-19, выздоровели 21 269 человек, умерли — 786 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 5 857 002 случая COVID-19, выздоровели 5 257 483 человека, умерли — 145 278 человек.
19 2143
#коронавирус
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Комментарии (19)

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SS

7 минут назад
Побольше фестивалей многолюдных и разных. На кладбище веселее будет.
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роман

9 минут назад
Как выявляли 210 человек? Это статистика из частных клиник в том числе? Также необходимо более подробно описывать историю болезни умерших. От ковида ли они умирают или с положительным пцр-тестом? Если реально среднестатистический среднего возраста человек умирает от ковида и таких 7 чел в сутки - то нужен ответ властей как такое происходит. И вина в этом не фестивали и маски и отсутствие вакцинации, а вина в плохой мед помощи. Сейчас статичтику через неделю будут подавать с понижением, так как типа вакцинированных станет больше, 42 дня после первой прививки пройдет и начнется понижение выявленных и умерших. Типа вакцина действует. А сейчас статичтика для запугивания и для вакцинации.
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Пан

23 минуты назад
взаимосвязь, точно, точно
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Игорь

23 минуты назад
гость, Кашель не мучает, головная боль, бред, повышенная температура?
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гость

39 минут назад
Игорь, а ты сегодня уже в Зою переодевался?
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Игорь

43 минуты назад
Иваныч, Увозят в морг от "лечения", а не от болезни. Хотите жить - бегите от врачей!
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.

44 минуты назад
Где меры-то? Власти, ау? Вы там спите, что-ли, вместе с Роспотребнадзором? За наши налоги, причем.
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мир сошёл с ума

44 минуты назад
В такую жару даже собакам нельзя делать прививки,а люди ,как полоумные в очереди за уколами стоят
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Игорь

45 минут назад
Владимир, "Зараза" излечима - в Плеханово.
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взаимосвязь

46 минут назад
Странная ситуация--чем больше вакцинированных,тем больше заболевших...Нехорошие мысли приходят в голову....
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