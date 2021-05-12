48 минут назад
Минцифры РФ введут переходный период для регистрации М2М сим-карт
Переходный период для регистрации М2М сим-карт, которые используются для удалённого контроля работы некоторых устройств, установит Минцифры России.
Поправки к закону "О связи" предписывают всем подключаемым юридическим лицам вносить в ЕСИА сведения о пользователях сим-карт.
С 1 июня в силу вступят поправки к закону "О связи", регулирующие оборот так называемых "серых" сим-карт.
В самой ЕСИА возможность вносить сведения о пользователях сим-карт до сих пор не реализована, - писал ранее "Ъ" со ссылкой на отзывы операторов связи к поправкам к закону "О связи".
Операторы получили отсрочку для регистрации корпоративных абонентов до 30 ноября. Но отсрочка не распространяется на сим-карты, используемые в устройствах. На этом фоне МТС, "МегаФон" и Tele2 предлагают предусмотреть переходный период для регистрации действующих пользователей М2М сим-карт. Представитель Минцифры сообщил, что переходный период, о котором просят операторы, будет. Операторы смогут в течение трех месяцев после вступления в силу постановления правительства внести в ЕСИА информацию об М2М сим-картах.
Кроме того, россияне смогут дистанционно заключать договоры на оказание услуг связи с использованием функционала портала Госуслуг. "Минцифры России ведет работу по созданию условий для подписания гражданских сделок с использованием инфраструктуры электронного правительства, чтобы россияне могли удаленно и в безопасной среде совершать юридически значимые действия", — резюмировали в министерстве.