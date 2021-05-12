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48 минут назад

Минцифры РФ введут переходный период для регистрации М2М сим-карт

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#Минцифры #М2М сим-карты

Переходный период для регистрации М2М сим-карт, которые используются для удалённого контроля работы некоторых устройств, установит Минцифры России.

Трехмесячный переходный период введет Минцифры России для возможности регистрации операторами связи М2М сим-карт (специальных сим-карт machine-to-machine, которые позволяют удаленно контролировать работу различных систем) в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), - сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Поправки к закону "О связи" предписывают всем подключаемым юридическим лицам вносить в ЕСИА сведения о пользователях сим-карт.

С 1 июня в силу вступят поправки к закону "О связи", регулирующие оборот так называемых "серых" сим-карт.

В самой ЕСИА возможность вносить сведения о пользователях сим-карт до сих пор не реализована, - писал ранее "Ъ" со ссылкой на отзывы операторов связи к поправкам к закону "О связи".

Операторы получили отсрочку для регистрации корпоративных абонентов до 30 ноября. Но отсрочка не распространяется на сим-карты, используемые в устройствах. На этом фоне МТС, "МегаФон" и Tele2 предлагают предусмотреть переходный период для регистрации действующих пользователей М2М сим-карт. Представитель Минцифры сообщил, что переходный период, о котором просят операторы, будет. Операторы смогут в течение трех месяцев после вступления в силу постановления правительства внести в ЕСИА информацию об М2М сим-картах.

Кроме того, россияне смогут дистанционно заключать договоры на оказание услуг связи с использованием функционала портала Госуслуг. "Минцифры России ведет работу по созданию условий для подписания гражданских сделок с использованием инфраструктуры электронного правительства, чтобы россияне могли удаленно и в безопасной среде совершать юридически значимые действия", — резюмировали в министерстве.
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#Минцифры #М2М сим-карты

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