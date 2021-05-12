Происшествия
30 минут назад
Липчанина оштрафовали на 150 тысяч рублей за несогласованную протестную акцию
«Мне теперь ни в коем случае нельзя принимать участие в публичных мероприятиях», - признаёт сам Александр Ушаков.
Советский суд сегодня оштрафовал первого секретаря Липецкого обкома ЛКСМ Александра Ушакова за участие в протестной акции коммунистов 23-го февраля у Областного центра культуры, народного творчества и кино. Напомним, перед тем, как на митинге прозвучали первые слова, к экс-депутату Липецкого горсовета Николаю Быковских подошел заместитель начальника отдела полиции №8 УМВД РФ по Липецку Александр Головин и попросил не начинать акцию как не согласованную с органами местного самоуправления, а следовательно, не законную. Однако сворачивать митинг коммунисты отказались, сославшись на то, что отправляли должным образом составленное уведомление о митинге в мэрию Липецка
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе областного суда, Александр Ушаков признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Это означает, что в течение последнего года он уже был привлечён за аналогичное правонарушение и вновь совершил его.
В первый раз Александр Ушаков привлечён к ответственности за нарушение правил проведения пикетирования 27 июня 2020 года. 23 июля 2020 года по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ ему назначен штраф в размере 20 000 рублей за организацию несогласованной акции - пикетирования на улице Космонавтов на тему голосования за поправки в Конституцию России. Тогда возле областного центра культуры собрались около 25 человек. Они выстроились в цепочку и использовали средства наглядной агитации в виде масок, закрывающих рот и нос с надписями «Против» и «Нет».
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе областного суда, Александр Ушаков признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Это означает, что в течение последнего года он уже был привлечён за аналогичное правонарушение и вновь совершил его.
В первый раз Александр Ушаков привлечён к ответственности за нарушение правил проведения пикетирования 27 июня 2020 года. 23 июля 2020 года по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ ему назначен штраф в размере 20 000 рублей за организацию несогласованной акции - пикетирования на улице Космонавтов на тему голосования за поправки в Конституцию России. Тогда возле областного центра культуры собрались около 25 человек. Они выстроились в цепочку и использовали средства наглядной агитации в виде масок, закрывающих рот и нос с надписями «Против» и «Нет».
Сегодня судья Советского районного суда Липецка Татьяна Кацапова назначила Александру Ушакову за участие в митинге 23 февраля административное наказание в виде штрафа в 150 тысяч рублей.
Вообще, санкция ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ предусматривает для граждан штраф от 150 до 300 тысяч рублей, обязательные работы от 40 до 200 часов или административный арест до 30 суток.
Сам Александр отмечает, что получил наказание за традиционную протестную акция коммунистов, посвящённую годовщине создания Красной армии.
- Мне теперь ни в коем случае нельзя принимать участие в публичных мероприятиях. Если я ещё раз нарушу «антимитинговое» законодательство, то меня будут судить по уголовной статье, и мне будет грозить до четырех лет лишения свободы, - отмечает Александр Ушаков.
Вообще, санкция ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ предусматривает для граждан штраф от 150 до 300 тысяч рублей, обязательные работы от 40 до 200 часов или административный арест до 30 суток.
Сам Александр отмечает, что получил наказание за традиционную протестную акция коммунистов, посвящённую годовщине создания Красной армии.
- Мне теперь ни в коем случае нельзя принимать участие в публичных мероприятиях. Если я ещё раз нарушу «антимитинговое» законодательство, то меня будут судить по уголовной статье, и мне будет грозить до четырех лет лишения свободы, - отмечает Александр Ушаков.
не понимают момента товарищи из КПРФ
Вот такая она