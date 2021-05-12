Липчанина оштрафовали на 150 тысяч рублей за несогласованную протестную акцию





Сегодня судья Советского районного суда Липецка Татьяна Кацапова назначила Александру Ушакову за участие в митинге 23 февраля административное наказание в виде штрафа в 150 тысяч рублей.



Вообще, санкция ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ предусматривает для граждан штраф от 150 до 300 тысяч рублей, обязательные работы от 40 до 200 часов или административный арест до 30 суток.



Сам Александр отмечает, что получил наказание за традиционную протестную акция коммунистов, посвящённую годовщине создания Красной армии.



- Мне теперь ни в коем случае нельзя принимать участие в публичных мероприятиях. Если я ещё раз нарушу «антимитинговое» законодательство, то меня будут судить по уголовной статье, и мне будет грозить до четырех лет лишения свободы, - отмечает Александр Ушаков.