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сегодня, 16:36
У любителя пьяной езды конфисковали мотороллер
А ещё водителю придётся отбыть 180 часов обязательных работ.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчина уже привлекался за пьяную езду к административной ответственности, но 4 сентября прошлого год в Добровском районе его остановили сотрудники ДПС пьяным за рулём мотороллера без номеров.
Напомним, ранее Липецкий районный суд Липецкой области вынес приговор 45-летнему уроженцу Воронежской области, который 23 августа 2024 года попался пьяным за рулём мопеда-мотороллера в Липецком районе. Он получил 300 часов обязательных работ и лишение прав на два года. Мотороллер также был конфискован.
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