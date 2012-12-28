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Происшествия
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26 минут назад
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28-летний липчанин с осколком бутылки напал на 70-летнюю женщину-дворника
И отнял телефон.
«Ранним утром женщина подметала улицу Космонавтов. В этот момент к ней сзади подошёл злоумышленник. Угрожая осколком бутылки, он потребовал деньги или ценные вещи, и женщина отдала ему смартфон. После чего грабитель скрылся», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Ущерб составил около 8 тысяч рублей. Примерно через час после нападения подозреваемого задержал патруль. С слов задержанного, после нескольких неудачных попыток сдать телефон в ломбард, он решил его выбросить.
Возбуждено уголовное дело о разбое по части второй статьи 162 УК РФ. Подозреваемый арестован на время следствия.
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