28-летний липчанин с осколком бутылки напал на 70-летнюю женщину-дворника

И отнял телефон.

В Липецке сотрудники отдела полиции №2 по горячим следам задержали 28-летнего подозреваемого в нападении на 70-летнюю женщину-дворника. Задержанный уже был судим за кражу, грабёж и хранение наркотиков.«Ранним утром женщина подметала улицу Космонавтов. В этот момент к ней сзади подошёл злоумышленник. Угрожая осколком бутылки, он потребовал деньги или ценные вещи, и женщина отдала ему смартфон. После чего грабитель скрылся», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Ущерб составил около 8 тысяч рублей. Примерно через час после нападения подозреваемого задержал патруль. С слов задержанного, после нескольких неудачных попыток сдать телефон в ломбард, он решил его выбросить.Возбуждено уголовное дело о разбое по части второй статьи 162 УК РФ. Подозреваемый арестован на время следствия.