Коронавирус

сегодня, 14:26

За сутки в Липецкой области от COVID-19 выздоровели 120 человек

752
#коронавирус
2
За сутки в Липецкой области от COVID-19 выздоровели 120 человек

Всего на территории Липецкой области, по данным оперштаба, зарегистрированы 30 577 случаев новой коронавирусной инфекции, 27 515 человек выздоровели, 2 374 — лечатся, 688 человек умерли, из них сегодня 3 человека. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли 685 человек.

В больницах находятся 284 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 2 090 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 59 случаев инфицирования коронавирусом. Для сравнения, 12 мая 2020 года подтвердили 47 случаев.

Сегодня по количеству выявленных случаев традиционно на первом месте Липецк — 30, на втором Елец — 8, на третьем Липецкий район — 6 случаев. В Хлевенском районе — 5, в Воловском и Добровском районах — по 2, в Долгоруковском, Елецком, Краснинском, Лебедянском, Тербунском и Чаплыгинском районах — по одному заболевшему.
752
#коронавирус
2

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Новое о коронавирусе к 12 мая: ученые объяснили, почему у выздоровевших людей тест на COVID-19 может...
#коронавирус
1
Новое о коронавирусе к 12 мая: ученые объяснили, почему у выздоровевших людей тест на COVID-19 может...

сегодня, 08:50

Коронавирус
32-летний экс-защитник ХК «Липецк» умер из-за осложнений от COVID-19
#Хоккей #ХК «Липецк» #коронавирус
13
32-летний экс-защитник ХК «Липецк» умер из-за осложнений от COVID-19

вчера, 19:37

Спорт
Новые случаи COVID-19 выявили только в двух городах и четырех районах Липецкой области
#коронавирус
1
Новые случаи COVID-19 выявили только в двух городах и четырех районах Липецкой области

вчера, 14:34

Коронавирус
Покупатели жалуются на несоблюдение антиковидных мер в магазинах
#коронавирус #торговля
22
Покупатели жалуются на несоблюдение антиковидных мер в магазинах

вчера, 12:51

Коронавирус
В Липецкой области началась вакцинация «ЭпиВакКороной»
#коронавирус #вакцинация
15
В Липецкой области началась вакцинация «ЭпиВакКороной»

вчера, 11:50

Коронавирус
Новое о коронавирусе к 11 мая: ученые определили связь между индексом массы тела и тяжестью течения ...
#коронавирус
8
Новое о коронавирусе к 11 мая: ученые определили связь между индексом массы тела и тяжестью течения ...

вчера, 08:00

Коронавирус