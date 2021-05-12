За сутки в Липецкой области от COVID-19 выздоровели 120 человек

Всего на территории Липецкой области, по данным оперштаба, зарегистрированы 30 577 случаев новой коронавирусной инфекции, 27 515 человек выздоровели, 2 374 — лечатся, 688 человек умерли, из них сегодня 3 человека. По данным сайта стопкоронавирус.рф , умерли 685 человек.

В больницах находятся 284 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 2 090 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 59 случаев инфицирования коронавирусом. Для сравнения, 12 мая 2020 года подтвердили 47 случаев.



Сегодня по количеству выявленных случаев традиционно на первом месте Липецк — 30, на втором Елец — 8, на третьем Липецкий район — 6 случаев. В Хлевенском районе — 5, в Воловском и Добровском районах — по 2, в Долгоруковском, Елецком, Краснинском, Лебедянском, Тербунском и Чаплыгинском районах — по одному заболевшему.