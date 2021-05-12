В Липецкую область вернется тепло, но дожди останутся

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется в тыловой части циклона – местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Среднесуточные температуры воздуха составят: 13 мая – 14 градусов тепла, что в пределах нормы, 14-15 мая – 17-19 градусов тепла, что на 3-5 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от +4 до +9 градусов, днем будет от +17 до +22 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди. Температура ночью составит от +6 до +8 градусов, днем будет от +19 до +21 градусов.



День 13 мая стал самым теплым в Липецке в 1957 году, тогда в городе было +30 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2017 году – 3 градуса мороза.

