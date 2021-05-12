24 минуты назад
В Липецкую область вернется тепло, но дожди останутся
В ближайшие трое суток Липецкая область окажется в тыловой части циклона – местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Среднесуточные температуры воздуха составят: 13 мая – 14 градусов тепла, что в пределах нормы, 14-15 мая – 17-19 градусов тепла, что на 3-5 градусов выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди. Температура ночью составит от +6 до +8 градусов, днем будет от +19 до +21 градусов.
День 13 мая стал самым теплым в Липецке в 1957 году, тогда в городе было +30 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2017 году – 3 градуса мороза.
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10.05.2021 17:00Погода в Липецке
Егор