Погода в Липецке

24 минуты назад

В Липецкую область вернется тепло, но дожди останутся

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#дожди #потепление
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В Липецкую область вернется тепло, но дожди останутся

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется в тыловой части циклона – местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Среднесуточные температуры воздуха составят: 13 мая – 14 градусов тепла, что в пределах нормы, 14-15 мая – 17-19 градусов тепла, что на 3-5 градусов выше нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от +4 до +9 градусов, днем будет от +17 до +22 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди. Температура ночью составит от +6 до +8 градусов, днем будет от +19 до +21 градусов. 

День 13 мая стал самым теплым в Липецке в 1957 году, тогда в городе было +30 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2017 году – 3 градуса мороза.  
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#дожди #потепление
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Комментарии (1)

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Егор

13 минут назад
Удовлетвлрительная погода только ночи потеплее хотца.
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