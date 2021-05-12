Мужчину зарезали в общежитии из-за гомосексуальных наклонностей

Убитый сделал интимное предложение своему гостю. Тот взаимностью не ответил.

В Октябрьский районный суд Липецка направлено уголовное дело об убийстве в общежитии. В преступлении обвинили мужчину, который отказался от гомосексуальной связи.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, преступление стало итогом застолья в общежитии на улице Жуковского. Вечером 23 января в комнате мужчины собрались трое приятелей. Один из них быстро уснул, а хозяин и второй гость продолжили выпивать.



- Хозяин квартиры предложил своему 38-летнему гостю вступить с ним в интимную связь, но получил отказ. Тогда хозяин квартиры решил применить силу. Он взял разделочную доску и ударил того по руке, после чего схватил со стола кухонный нож и, приставив его к горлу собутыльника, стал выгонять его из квартиры. Мужчина схватился рукой за лезвие ножа и вырвал его у хозяина квартиры, бросил на пол оружие. После этого хозяин стал душить гостя, тогда мужчина оттолкнул агрессивного приятеля на диван, схватил с пола нож, сел сверху на хозяина квартиры и нанес не менее 24 ударов, - сообщили в прокуратуре. - От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте. Обвиняемый находится под стражей и частично признал вину в инкриминируемом преступлении.



Обвиняемому грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

