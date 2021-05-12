Происшествия

48 минут назад

Мужчину зарезали в общежитии из-за гомосексуальных наклонностей

7 2066
#убийство
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Мужчину зарезали в общежитии из-за гомосексуальных наклонностей

Убитый сделал интимное предложение своему гостю. Тот взаимностью не ответил.

В Октябрьский районный суд Липецка направлено уголовное дело об убийстве в общежитии. В преступлении обвинили мужчину, который отказался от гомосексуальной связи.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, преступление стало итогом застолья в общежитии на улице Жуковского. Вечером 23 января в комнате мужчины собрались трое приятелей. Один из них быстро уснул, а хозяин и второй гость продолжили выпивать.

- Хозяин квартиры предложил своему 38-летнему гостю вступить с ним в интимную связь, но получил отказ. Тогда хозяин квартиры решил применить силу. Он взял разделочную доску и ударил того по руке, после чего схватил со стола кухонный нож и, приставив его к горлу собутыльника, стал выгонять его из квартиры. Мужчина схватился рукой за лезвие ножа и вырвал его у хозяина квартиры, бросил на пол оружие. После этого хозяин стал душить гостя, тогда мужчина оттолкнул агрессивного приятеля на диван, схватил с пола нож, сел сверху на хозяина квартиры и нанес не менее 24 ударов, - сообщили в прокуратуре. - От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте. Обвиняемый находится под стражей и частично признал вину в инкриминируемом преступлении.

Обвиняемому грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
7 2066
#убийство
1

Комментарии (7)

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14 минут назад
и придумать можно всё что угодно
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кхе-кхе

14 минут назад
Вот как мужчины честь свою защищают ,не то что нынешние девицы !!!
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Таксист

24 минуты назад
Это прямо целая книга Дарьи Донцовой
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Знаем

25 минут назад
Толик Ч, бывший лепила скорой, не отказался бы! Водил к себе в подселюху разных маргиналов, которые чистили ему духовку, и однажды, забыв по-пьяни выключить газ, чуть не взорвали дом у храма. Ему удалось все же продать узбекам коммуналку и купить новую 1- комнатную рядом с магнитом в районе мини-рынка. Ездит в Двуречки. А вообще, соседям старогоТолика не позавидуешь
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!

28 минут назад
Гость, можно и пива обожраться крыша поедет.
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Вячаслав

28 минут назад
Он же его ненасиловал...предложил откажись зачем убивать даже можешь необщаться и какие 15 лет и 5 лет не дадут учитывая политику государства и агрессивный настрой общества к ним через СМИ и государство хоть 7 лет дали бы уже хорошо геев и так уже обвинили во всем от низкой рождаемости до глобальных проблем в государстве.
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Гость

37 минут назад
Как хорошо жилось бы на Планете если не было бы водки, сколько людей живы были бы!!!
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