Мужчина успел поймать пять рыб: плотву, окуня, леща, голавля и язя.

Сотрудниками Липецкого отдела Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству на реке Дон в Задонском районе поймали браконьера.



- Нарушение выявлено на особо охраняемой природной территории государственного природного зоологического заказника регионального значения «Задонский», - отмечают в пресс-службе управления. - Обнаружены ловушки кустарного производства, использование которых запрещено.



Мужчина поймал пять рыб: плотву, окуня, леща, голавля и язя. Ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам России, составил более 3000 тысяч рублей.



- В действиях данного гражданина усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 256 УК РФ, - отмечают в Липецком отделе Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. - В настоящее время рассматривается вопрос о направлении материалов дела по факту осуществления незаконной добычи водных биологических ресурсов на территории особо охраняемого государственного природного зоологического заказника «Задонский» в органы дознания для принятия процессуального решения.