Общество

18 минут назад

В Задонском районе поймали браконьера

151
#рыбалка #браконьерство
1
В Задонском районе поймали браконьера

Мужчина успел поймать пять рыб: плотву, окуня, леща, голавля и язя.

Сотрудниками Липецкого отдела Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству на реке Дон в Задонском районе поймали браконьера.

- Нарушение выявлено на особо охраняемой природной территории государственного природного зоологического заказника регионального значения «Задонский», - отмечают в пресс-службе управления. - Обнаружены ловушки кустарного производства, использование которых запрещено.

Мужчина поймал пять рыб: плотву, окуня, леща, голавля и язя. Ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам России, составил более 3000 тысяч рублей.

- В действиях данного гражданина усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 256 УК РФ, - отмечают в Липецком отделе Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. - В настоящее время рассматривается вопрос о направлении материалов дела по факту осуществления незаконной добычи водных биологических ресурсов на территории особо охраняемого государственного природного зоологического заказника «Задонский» в органы дознания для принятия процессуального решения.
151
#рыбалка #браконьерство
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Подземный переход у Центрального рынка в который раз зачистили нарушителей правил торговли
#Центральный рынок
1
Подземный переход у Центрального рынка в который раз зачистили нарушителей правил торговли

49 минут назад

Общество
В микрорайоне «Елецкий» началось строительство новой дороги
#дорожные работы #«Елецкий»
6
В микрорайоне «Елецкий» началось строительство новой дороги

сегодня, 13:22

Общество
И так сойдет! К маю проспект Победы так и не приобрел обещанный парадный вид
#проспект Победы
27
И так сойдет! К маю проспект Победы так и не приобрел обещанный парадный вид

сегодня, 13:15

Общество
На улице Депутатской - потоп
#ЖКХ #ЛГЭК
18
На улице Депутатской - потоп

сегодня, 12:35

Общество
Мост в Грязях сегодня закрыли на 3,5 месяца
#мост #Грязи
2
Мост в Грязях сегодня закрыли на 3,5 месяца

сегодня, 12:12

Общество
В Липецке на площади Петра Великого средь бела дня воруют тюльпаны
#цветы #тюльпаны
25
В Липецке на площади Петра Великого средь бела дня воруют тюльпаны

сегодня, 10:10

Общество