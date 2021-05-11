Происшествия

сегодня, 11:18

Полиция заинтересовалась видео с площади Петра Великого

4 1926
#цветы #тюльпаны
4

Там женщина выкапывала тюльпаны.

Загрузка плеера
Напомним, в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как в Липецке на площади Петра Великого средь бела дня женщина ходит по клумбам и выкапывает тюльпаны.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в полиции уже заинтересовались этим роликом.

- По этому факту отдел полиции №8 Липецка проведёт проверку, - отметили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Напомним, ранее заместитель директора МУП «Зеленхоз» города Липецка Елена Мачнева также прокомментировала неприятный инцидент и отметила, что выкапывать тюльпаны с луковицами сейчас даже нецелесообразно — тюльпаны сажают осенью.

Цветы с клумб в Липецке воруют достаточно часто. Чаще всего страдают насаждения на улице Ленина в районе Доски почёта, а на улице Космонавтов крадут петунии.

На площади Петра Великого в этом году высадили около 12 500 тюльпанов.
4 1926
#цветы #тюльпаны
4

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

И смех, и грех

24 минуты назад
Интересно, зачем глупые вопросы задаёте? Полиция стоит на страже интересов государства, т.е. наших любимых мэров, губеров и депутатов!
ответить

Житель

27 минут назад
Великую кражу города раскроют и им конечно за это дадут по медали ))) Туи на Плеханова когда повыкапывали ,нашли кого?
ответить

Интересно

42 минуты назад
Почему не интересно полиции откуда миллионы у наших любимых мэров,губеров,депутатов.
ответить

Житель

44 минуты назад
А че, готовая палка, искать не надо, сейчас состряпают дельце! Раскрыванмость растёт!
ответить

Еще в рубрике

Пострадавшие в ночном пожаре на улице Терешковой женщины и ребенок находятся в реанимации
#пожар #дети
3
Пострадавшие в ночном пожаре на улице Терешковой женщины и ребенок находятся в реанимации

сегодня, 11:07

Происшествия
От мангала — на санавиации: майские шашлыки закончились трагедией
#ожоги
3
От мангала — на санавиации: майские шашлыки закончились трагедией

сегодня, 10:56

Происшествия
В перевернувшемся автомобиле пострадали трое
#Авария #ДТП
5
В перевернувшемся автомобиле пострадали трое

сегодня, 10:07

Происшествия
Ночью на улице Терешковой загорелась квартира, пострадали две женщины и ребенок
#пожар
Ночью на улице Терешковой загорелась квартира, пострадали две женщины и ребенок

сегодня, 09:40

Происшествия
В Липецке у поликлиники дерево упало на машину
#ветер #дерево
5
В Липецке у поликлиники дерево упало на машину

вчера, 18:47

Происшествия
В ДТП в Ельце пострадали четыре человека
#ДТП
3
В ДТП в Ельце пострадали четыре человека

вчера, 17:50

Происшествия