Происшествия
сегодня, 11:18
Полиция заинтересовалась видео с площади Петра Великого
Там женщина выкапывала тюльпаны.
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Напомним, в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как в Липецке на площади Петра Великого средь бела дня женщина ходит по клумбам и выкапывает тюльпаны.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в полиции уже заинтересовались этим роликом.
- По этому факту отдел полиции №8 Липецка проведёт проверку, - отметили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Напомним, ранее заместитель директора МУП «Зеленхоз» города Липецка Елена Мачнева также прокомментировала неприятный инцидент и отметила, что выкапывать тюльпаны с луковицами сейчас даже нецелесообразно — тюльпаны сажают осенью.
Цветы с клумб в Липецке воруют достаточно часто. Чаще всего страдают насаждения на улице Ленина в районе Доски почёта, а на улице Космонавтов крадут петунии.
На площади Петра Великого в этом году высадили около 12 500 тюльпанов.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в полиции уже заинтересовались этим роликом.
- По этому факту отдел полиции №8 Липецка проведёт проверку, - отметили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Напомним, ранее заместитель директора МУП «Зеленхоз» города Липецка Елена Мачнева также прокомментировала неприятный инцидент и отметила, что выкапывать тюльпаны с луковицами сейчас даже нецелесообразно — тюльпаны сажают осенью.
Цветы с клумб в Липецке воруют достаточно часто. Чаще всего страдают насаждения на улице Ленина в районе Доски почёта, а на улице Космонавтов крадут петунии.
На площади Петра Великого в этом году высадили около 12 500 тюльпанов.
И смех, и грех
Житель
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Житель