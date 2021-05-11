Общество
50 минут назад
В Липецке на площади Петра Великого средь бела дня воруют тюльпаны
Злоумышленница попала на видео.
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В Липецких соцсетях появилось видео, на которое попал неприятный инцидент на площади Петра Великого: в центре города под прицелом камеры видеонаблюдения женщина ходит по клумбам и выкапывает тюльпаны.
Заместителю директора МУП «Зеленхоз» города Липецка Елене Мачневой в мессенджерах уже тоже переслали видео с выкапывающей тюльпаны женщиной.
- Сейчас такой период, что вообще непонятно, зачем она это делает, - сообщила GOROD48 Елена Мачнева. - Ещё можно было бы понять, если в букет цветы нарезала, хотя и такое недопустимо. Но выкапывать с луковицами, которые ещё не созрели! Тюльпаны сажают осенью, когда они отцветут, луковицы наберут сок из листьев и созреют. В июле их выкапывают, просушивают, и в октябре сажают. А так, как говорится, ни себе, ни людям. Может, конечно, у наших бабушек есть какая-то своя технология — выкапывать вместе с землёй и сажать у себя в огороде… Тюльпаны, конечно, у нас красивые, сортовые, мы их заказываем из Голландии. Но ведь осенью можно и купить такие, и стоят они недорого!
В полицию по факту появления этого видео пока не заявляли. Вообще, «Зеленхоз» - это только исполнитель, сами зелёные насаждения принадлежат Управлению главного смотрителя. Когда ущерб значительный — например, крадут тую, то собственник обращается в полицию. Несколько тюльпанов, конечно, стоят совсем недорого, но если все начнут их выкапывать?
Цветы с клумб в Липецке воруют достаточно часто. Чаще всего страдают насаждения на улице Ленина в районе Доски почёта, а на улице Космонавтов крадут петунии.
Добавим, что на площади Петра Великого в этом году высадили около 12 500 тюльпанов. Цветы там растут на площади 250 квадратных метров.
Проблема воровства цветов с клумб не нова. В 2013-м году директор МУП «Зеленхоз» Александр Кулаков рассказал о том, что далеко не все из миллионов цветов, которые сажают специалисты «Зеленхоза», доживают до осени. По словам Александра Кулакова, тогда в год с клумб пропадало порядка 50 000 растений. Пользуются преступным спросом горожан и деревья.
Заместителю директора МУП «Зеленхоз» города Липецка Елене Мачневой в мессенджерах уже тоже переслали видео с выкапывающей тюльпаны женщиной.
- Сейчас такой период, что вообще непонятно, зачем она это делает, - сообщила GOROD48 Елена Мачнева. - Ещё можно было бы понять, если в букет цветы нарезала, хотя и такое недопустимо. Но выкапывать с луковицами, которые ещё не созрели! Тюльпаны сажают осенью, когда они отцветут, луковицы наберут сок из листьев и созреют. В июле их выкапывают, просушивают, и в октябре сажают. А так, как говорится, ни себе, ни людям. Может, конечно, у наших бабушек есть какая-то своя технология — выкапывать вместе с землёй и сажать у себя в огороде… Тюльпаны, конечно, у нас красивые, сортовые, мы их заказываем из Голландии. Но ведь осенью можно и купить такие, и стоят они недорого!
В полицию по факту появления этого видео пока не заявляли. Вообще, «Зеленхоз» - это только исполнитель, сами зелёные насаждения принадлежат Управлению главного смотрителя. Когда ущерб значительный — например, крадут тую, то собственник обращается в полицию. Несколько тюльпанов, конечно, стоят совсем недорого, но если все начнут их выкапывать?
Цветы с клумб в Липецке воруют достаточно часто. Чаще всего страдают насаждения на улице Ленина в районе Доски почёта, а на улице Космонавтов крадут петунии.
Добавим, что на площади Петра Великого в этом году высадили около 12 500 тюльпанов. Цветы там растут на площади 250 квадратных метров.
Проблема воровства цветов с клумб не нова. В 2013-м году директор МУП «Зеленхоз» Александр Кулаков рассказал о том, что далеко не все из миллионов цветов, которые сажают специалисты «Зеленхоза», доживают до осени. По словам Александра Кулакова, тогда в год с клумб пропадало порядка 50 000 растений. Пользуются преступным спросом горожан и деревья.
ВВ
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