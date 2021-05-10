Общество

сегодня, 20:13

В Липецке дорожные рабочие снова носят машины на руках

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#дорога #благоустройство
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На этот раз необычный инцидент произошёл на улице Балмочных.

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Сегодня около 13:50 в Липецке на улице Балмочных дорожные рабочие вручную подвинули помешавший им автомобиль «Дэу Матиз». По словам очевидцев, девушка оставила машину и ушла по своим делам, но автомобиль помешал спецтехнике, и тогда рабочие его передвинули вручную.

Необычный инцидент попал в поле зрения автомобилистов и на записи видеокамер. Причём подобное в Липецке происходит не в первый раз: ранее жители улицы Неделина стали свидетелями подобного случая. На парковке рядом с домом №15А по улице Неделина укладывали асфальт. Рабочим мешала одна из припаркованных машин. Тогда восемь человек вручную перенесли автомобиль на новое место.

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#дорога #благоустройство
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Комментарии (1)

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Автоледя

20 минут назад
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