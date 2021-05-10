Спорт

сегодня, 19:52

«Битвы лидеров» не вышло: «Металлург» выиграл в Раменском «на классе»

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#футбол #«Металлург» #ФНЛ
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За 7 туров до конца чемпионата липчане наращивают отрыв от конкурентов.

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Липецкий «Металлург» одержал 7-ю (!) подряд победу в весенней части чемпионата, обыграв в Раменском своего конкурента за повышение в классе – 2:1.

Казалось бы, именно подмосковная команда должна стать главным конкурентом «сталеваров»: после первого круга в группе №3 лидировал как раз «Сатурн», да к тому же только эти два клуба официально подали в Российский Футбольный Союз заявки на прохождение лицензирования в ФНЛ.

Между прочим, процедура эта не бесплатная (когда чиновники в России отказывались от денег?!) и обходится каждому претенденту в 500 тысяч рублей. Если бы в Раменском ни на что не надеялись, то не стали бы выбрасывать деньги на ветер.

Но сегодня выяснилось, что, по сути, турнир во втором дивизионе, похоже, свёлся к борьбе слона с муравьём (или муравьями). «Металлург» добился победы, даже не затратив сверхусилий. И даже пропустив первым, сравнял счёт почти мгновенно, а затем и выиграл.

Упустив по традиции несколько отличных голевых шансов в начале игры, липчане на себе ощутили старое и самое верное футбольное правило; «если не забиваешь, то пропустишь». Первый и довольно робкий визит «инопланетян» в нашу штрафную закончился угловым, после розыгрыша которого хозяева на 25-й минуте открыли счёт – повезло Роману Романову.

«Сталевары» отыгрались через шесть минут. Специалист по красивым голам в ворота «Сатурна» Андрей Овчинников (три года назад забил здесь же, пробежав с мячом через всю половину поля соперника) исполнил фирменный штрафной. Мяч ударился о землю прямо перед голкипером, чем окончательно его дезориентировал, и отскочил в сетку.

«Металлург» мог выйти вперёд ещё в первом тайме, но оставил эту радость на вторую половину встречи. А тут ещё защитник раменчан Дмитрий Доронин на 42-й минуте заработал 2-ю жёлтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

На второй тайм «сталевары» выходили с одной мыслью: вот он «Сатурн» - измотанный и играющий вдесятером, бери его тёпленьким. Главный тренер нашей команды Сергей Машнин ещё немного подождал, пока хозяева растратят силы в нескольких резвых быстрых атаках, а затем резко добавил скорости своей команде, выпустив техничного и стремительного полузащитника Артура Арустамяна. И сработало! Атаки начали накатываться на ворота «Сатурна» с периодичностью морских волн с шторм, и вскоре в размашистой атаке, в которой мяч успел удариться и в штангу, сам же Арустамян забил гол, оказавшийся победным – 2:1. К слову, этот мяч стал 50-м за сезон у нашей команды – по этому показателю «Металлургу» тоже нет равных.

В оставшиеся полчаса «Металлург» подолгу контролировал игру, заставляя соперников гробить последнюю энергию на беготню ради отбора мяча. И продолжал атаковать. Отличный шанс забить имел Кутьин – вратарь вытащил мяч из-под перекладины после его удара головой. Чуть не наказал хозяев за ошибку вышедший на замену Никита Кашаев. Список можно продолжать.

Итог – победа и отрыв от «Сатурна» вырос уже до 9 (!) очков. 15 мая наша команда играет в Смоленске с «Красным», а 21 мая принимает дома ближайших преследователей из Рязани – единственную команду, отстающую хоть сколько-нибудь приличный от нас отрыв – 4 очка.

«Сатурн» (Раменское) – «Металлург» (Липецк) - 1:2 (1:1)

Голы: Р.Романов, 25 (1:0). Овчинников, 31 (1:1). Арустамян, 58 (1:2).

«Сатурн»: 1. Отмахов. 4. Е.Фетисов. 2. Д.Захаров (к). 22. Чечёткин. 77. Р.Романов. 8. Н.Коробов (9. Ерков, 84). 41. И.Родионов. 88. Доронин. 7. М.Широков. 10. Радостев (14. Кавындиков, 86). 97. Железнов.

«Металлург»: 1. Иканович. 33. А.Белов. 3. Сазонов. 2. К.Титов. 8. Мохов. 20. Войдель. 4. В.Чёрный (7. Арустамян, 54). 47. Иванников (57. Кашаев, 58). 10. Овчинников (88. Харин, 73). 11. Бабаев (5. Викторов, 90+). 48. Кутьин (к) (9. Ахвледиани, 88).

Предупреждения: Доронин, 5. Радостев, 36. К.Титов, 51. Кутьин, 55. Овчинников, 73. Д.Захаров, 82. Арустамян, 85. Войдель, 90. Удаление: Доронин, 42 (2ж.).

Судьи: С.Осипов (Смоленск), Е.Бутан (Красноярск), В.Жолобов (Волжский). Инспектор В.Шавейко (Москва).

10 мая. Раменское. Стадион «Сатурн». 1000 зрителей.
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#футбол #«Металлург» #ФНЛ
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Комментарии (3)

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911

4 минуты назад
Отлично, В Аяксе молодёжь, а в Металлурге 30 летние калеки... На классе они обыграли))) во второй то лиге)
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Эд

12 минут назад
Молодцы, такой футбол нам нужен!
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Отлично

28 минут назад
Металлург это восточный Аякс. Молодцы!
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