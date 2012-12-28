Сегодня в Липецке: граждане хранят на счетах два бюджета области, на кого начальство собирает компромат

Всё самое главное про наступивший вторник.

Погода в Липецке сегодня будет такой же как и вчера: воздуха составит от -5 до -7 градусов. Серьезных осадков не ожидается, но утром возможен туман.









Отличный вечер обещает подарить липчанам культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 27). В 18:33 здесь начнётся очередной вечер диафильмов (6+).









Записаться к врачу, оплатить коммуналку, найти подработку — этими нехитрыми приёмами пока владеют не все пенсионеры и предпенсионеры. Поэтому по вторникам для желающих решили организовать курсы технической грамотности.











Во вторник многие выставочные и концертные залы, театры ещё закрыты, поэтому «жгут» сегодня в основном библиотеки. Липецкая областная универсальная научная библиотека (ул. Кузнечная, 2) приглашает весь сегодняшний и в ближайшие дни на выставку Банка России «Вселенная А. С. Пушкина. Монеты пушкинской поры» (12+).













Фото vk.com/lib48ru





Вход свободный.

Экспозиция завершает свою работу уже скоро – 22 февраля, а посмотреть на неё стоит. Это выставка… словарей. Вы удивитесь многообразию этих книг: «Словарь парадоксальных определений», «Российский историко-бытовой словарь», «Гости из прошлого» (словарь редких слов по художественным произведениям русских писателей) и другие. А ещё прямо на месте можно сыграть в блицигру, проверить свою грамотность, словарный запас и эрудицию.











Фото vk.com/lib48ru

Учись работать с нейросетью

И снова о компьютерной грамотности, только теперь для школьников. Зуммерам тоже есть чему подучиться, поэтому в Липецке начался «Цифровой ликбез» и для них (12+).





Для подростков подготовили три образовательных модуля — «Защита от спама», «Резервное копирование данных», а также «Создавай новое с искусственным интеллектом», созданный при поддержке отечественной нейросети GigaChat.















«Цифровой ликбез» — это серия просветительских мультипликационных роликов, благодаря которым на понятных примерах дети учатся цифровой грамотности и кибербезопасности. Школьникам расскажут, как верно написанный промпт для нейросети помогает в учёбе и творчестве, а также познакомят с темой правильного хранения важной информации и резервного копирования. Также дети научатся защищаться от спама.







Вклады жителей Липецкой области в банках на 1 января 2025 года составили 271 миллиард рублей, это не считая эскроу-счетов.





В правительстве липецкой области отмечают, что жители региона сказочно богатеют, чему способствует высокая процентная ставка – уже более 20% годовых. «Проценты, которые получит житель, когда его вклад закончится, перекроют общий рост цен за это время», - убеждены в правительстве (без комментариев).









Фото липецкаяобласть.рф. Пишут, что рисовала нейросеть









Но нашлись и другие 10%, которым очень интересно, чем вы заняты в Сети. Причем среди них оказались и те, кто умудряется устроить слежку даже за работниками на удалёнке. Их мотивировка: «Рабочее время должно быть рабочим, свободное время — личным». Большинство таких работодателей утверждает, что не пользуется подлеченной информацией, но затем пошли оговорки. Некоторые начали признаваться, что к слежке прибегают точечно, например, если нужно кого-то уволить. То есть советуем всем держать ушки на макушке и с рабочей техники всё же не заходить на сомнительные сайты и не тратить рабочее время, например, на шоппинг.















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Фото вверху - кадр из мультфильма "Утиные истории"