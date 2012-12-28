«Обращались в разные инстанции, а результатов ноль»: липчане не могут попасть в свои гаражи
Отделение инфекционки для детей с ОРВИ полностью заполнено: в районных больницах разворачивают дополнительные койки
«Обращались в разные инстанции, а результатов ноль»: липчане не могут попасть в свои гаражи
Отделение инфекционки для детей с ОРВИ полностью заполнено: в районных больницах разворачивают дополнительные койки
Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: граждане хранят на счетах два бюджета области, на кого начальство собирает компромат
Всё самое главное про наступивший вторник.
Погода в Липецке сегодня будет такой же как и вчера: воздуха составит от -5 до -7 градусов. Серьезных осадков не ожидается, но утром возможен туман.
Пробки
Затор в городе может случиться в любой миг и затруднит движение на несколько часов. Поэтому нужно быть внимательными и оперативно реагировать на изменение дорожной ситуации с помощью «Яндекс-карт» или аналогичных приложений. Иначе вас могут ждать неприятности.
Отключения
11 февраля отключения воды пройдут на трех улицах города, — «РВК-Липецк» запланировал ремонтные работы на сетях.
С 09:00 и до окончания работ подачу холодной воды ограничат в домах №№ 36а, 38, 38/3, 38/4 по улице Пестеля — воду подвезут по заявкам потребителей.
С 09:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах и помещениях №№ 1, 1а, вл. 2, 3, 3а, 4г, 5, 5а, 5а/1, 6б, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 15, 15а, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 21а, 23, 24, 24а, 33а по улице 50 лет НЛМК, №№ 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 15 по улице Лутова. Воду подвезут по адресу: улица Лутова, 15.
После окончания работ возможно повышение мутности воды.
Плановые работы завтра проведет и «Липецкэнерго».
С 09:00 до 17:00 из-за монтажа приборов учета перебои с электричеством –возможны в домах №№ 1, 3 на площади Константиновой и на всей улице Ушинского.
С 09:00 до 12:00 из-за ремонтных работ на сетях отключат электричество в домах № 2 по улице Мичурина, №№ 14, 20, 33 по улице Котовского, №№ 3, 7, 11, 13, 15, 15а, 15б, 15г, 17, 17а по улице Неделина.
С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат дома № 22 по проезду Потапова, №№ 41, 42 по улице Терешковой, №№ 38, 38а по улице Циолковского, №№ 2, 4а по улице Кочеткова, №№ 3, 4, 4а, 5, 5а в переулке Космическом, № 8 по улице Пожарского, № 1 по улице Третьякова, № 22 по улице Винницкой, №№ 23, 23а по улице Задорожной, № 4 по улице Муравьева, №№ 2, 2а, 20 по улице Одоевского, №№ 7а, 11а, 12 по улице Шахтерской, улицы Биологическую, Мирную, Папина, Перова, Союзную, Урожайную, Земляничную, Васильковую, Надежды, Арсеньева, Белорусскую, Баумана, Литейную, Рыбалко, Подсобное Хозяйство, Садовую, Харьковскую, переулки Свободный, Усадебный, район 10-й Шахты, садоводчества «Восход», «Металлург-2».
Вечер диафильмов
Отличный вечер обещает подарить липчанам культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 27). В 18:33 здесь начнётся очередной вечер диафильмов (6+).
Психологи утверждают, что у современного молодого поколения проблемы с воображением. Всё потому, что с пелёнок привыкли видеть детальный контент, спецэффекты и т.д. Диафильмы дают новую альтернативу: под статичные картинки многие действия необходимо додумать, прокрутить в голове, что стимулирует творчество. А читает текст хозяйка «Библиотеки» Дина Кюнбергер действительно виртуозно.
Вход – донат.
Компьютерные курсы для пожилых
А вот библиотека на Тракторном (ул. Ильича, 16) берётся за воспитание как раз людей старшего возраста.
Записаться к врачу, оплатить коммуналку, найти подработку — этими нехитрыми приёмами пока владеют не все пенсионеры и предпенсионеры. Поэтому по вторникам для желающих решили организовать курсы технической грамотности.
Сегодня в 11:00 в библиотеке пройдут компьютерные курсы (16+).
А в 15:00 – курс «Планшет/смартфон с нуля» (16+).
Участие бесплатное.
Деньги Пушкина
Во вторник многие выставочные и концертные залы, театры ещё закрыты, поэтому «жгут» сегодня в основном библиотеки. Липецкая областная универсальная научная библиотека (ул. Кузнечная, 2) приглашает весь сегодняшний и в ближайшие дни на выставку Банка России «Вселенная А. С. Пушкина. Монеты пушкинской поры» (12+).
Фото vk.com/lib48ru
«Деньги играли важную роль в жизни и творчестве писателя», - глубокомысленно отметили в социальных сетях ЛОУНБ, рассказывая о выставке. Ещё к тексте говорится, что каждую монету или ассигнацию, представленную на стендах Пушкин держал в руках – в этом есть некоторое преувеличение, потому что сами деньги в экспозицию не входят, а представлены лишь их фотографии. Но 15 снимков старинных платёжных средств всё же достойны, чтобы на них взглянуть. А ещё на выставке представлены фото золотых и серебряных монет, выпущенных вплоть до современности и посвященных поэту.
Вход свободный.
Вселенная
Если уж будете в ближайшие дни в ЛОУНБ, то загляните и на выставку «Вселенная в алфавитном порядке» (12+).
Экспозиция завершает свою работу уже скоро – 22 февраля, а посмотреть на неё стоит. Это выставка… словарей. Вы удивитесь многообразию этих книг: «Словарь парадоксальных определений», «Российский историко-бытовой словарь», «Гости из прошлого» (словарь редких слов по художественным произведениям русских писателей) и другие. А ещё прямо на месте можно сыграть в блицигру, проверить свою грамотность, словарный запас и эрудицию.
Фото vk.com/lib48ru
Учись работать с нейросетью
И снова о компьютерной грамотности, только теперь для школьников. Зуммерам тоже есть чему подучиться, поэтому в Липецке начался «Цифровой ликбез» и для них (12+).
Для подростков подготовили три образовательных модуля — «Защита от спама», «Резервное копирование данных», а также «Создавай новое с искусственным интеллектом», созданный при поддержке отечественной нейросети GigaChat.
«Цифровой ликбез» — это серия просветительских мультипликационных роликов, благодаря которым на понятных примерах дети учатся цифровой грамотности и кибербезопасности. Школьникам расскажут, как верно написанный промпт для нейросети помогает в учёбе и творчестве, а также познакомят с темой правильного хранения важной информации и резервного копирования. Также дети научатся защищаться от спама.
Липчане фантастически богатеют
Вклады жителей Липецкой области в банках на 1 января 2025 года составили 271 миллиард рублей, это не считая эскроу-счетов.
В правительстве липецкой области отмечают, что жители региона сказочно богатеют, чему способствует высокая процентная ставка – уже более 20% годовых. «Проценты, которые получит житель, когда его вклад закончится, перекроют общий рост цен за это время», - убеждены в правительстве (без комментариев).
Фото липецкаяобласть.рф. Пишут, что рисовала нейросеть
Слежка на работе
61% работодателей в опросе SuperJob заявили, что не следят, что их сотрудники делают в рабочих компьютерах.
Но нашлись и другие 10%, которым очень интересно, чем вы заняты в Сети. Причем среди них оказались и те, кто умудряется устроить слежку даже за работниками на удалёнке. Их мотивировка: «Рабочее время должно быть рабочим, свободное время — личным». Большинство таких работодателей утверждает, что не пользуется подлеченной информацией, но затем пошли оговорки. Некоторые начали признаваться, что к слежке прибегают точечно, например, если нужно кого-то уволить. То есть советуем всем держать ушки на макушке и с рабочей техники всё же не заходить на сомнительные сайты и не тратить рабочее время, например, на шоппинг.
Дорогие липчане! Во вторник, как и в любой другой день недели, важные новости идут одна за другой. Жителям нашего региона удобнее всего читать свежую информацию на GOROD48. Прочёсывать весь Интернет в поисках нужной информации давно не нужно: все самое главное, интересное и полезное собрано на нашем сайте, который неспроста называют электронным именем Липецка. Мы работаем 24/7 и ждём вас на наших страницах снова и снова.
Фото вверху - кадр из мультфильма "Утиные истории"
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