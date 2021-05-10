Общество
24 минуты назад
На улицах Белана, Хорошавина и Кривенкова отключили холодную воду
На улице Хорошавина в Липецке из-под бордюров забили фонтаны.
Как сообщает пресс-служба ЛГЭК, 10 мая в связи с необходимостью проведения ремонтных работ компания ЛГЭК вынуждена с 12:30 до 20:00 отключить холодную воду потребителям на ул. Белана, 1, 3, 5, 7, 9, ул. Хорошавина, 13, 14, 15, 16, 19, 23, 19, ул. Кривенкова, 17.
Отключение вызвано необходимостью устранения утечки на водоводе диаметром 150 миллиметров на улице Хорошавина, 23. Напомним, сегодня у дома №23 на улице Хорошавина в Липецке из-под бордюров забили фонтаны. Судя по видео, присланному в нашу редакцию, недалеко от школы №77 бьют не меньше шести струй.
Подвоз воды будет организован у дому №23 на улице Хорошавина. Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ.
Отключение вызвано необходимостью устранения утечки на водоводе диаметром 150 миллиметров на улице Хорошавина, 23. Напомним, сегодня у дома №23 на улице Хорошавина в Липецке из-под бордюров забили фонтаны. Судя по видео, присланному в нашу редакцию, недалеко от школы №77 бьют не меньше шести струй.
Подвоз воды будет организован у дому №23 на улице Хорошавина. Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ.
Липчанам
Гост
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