Устранением утечки уже занимаются.

Сегодня у дома №23 на улице Хорошавина в Липецке из-под бордюров забили фонтаны. Судя по видео, присланному в нашу редакцию, недалеко от школы №77 бьют не меньше шести струй.





Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ЛГЭК, бригаду специалистов уже направили на место для устранения порыва на сетях.