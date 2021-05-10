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сегодня, 12:14

На улице Хорошавина в Липецке из-под бордюров забили фонтаны

19 1177
#ЖКХ #ЛГЭК
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На улице Хорошавина в Липецке из-под бордюров забили фонтаны

Устранением утечки уже занимаются.

Сегодня у дома №23 на улице Хорошавина в Липецке из-под бордюров забили фонтаны. Судя по видео, присланному в нашу редакцию, недалеко от школы №77 бьют не меньше шести струй.


Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ЛГЭК, бригаду специалистов уже направили на место для устранения порыва на сетях.
19 1177
#ЖКХ #ЛГЭК
1

Комментарии (19)

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Введите ваше имя.

56 секунд назад
Билли Кид, ясно, вы просто много времени проводите дома.
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Алебастер

13 минут назад
Что будет зимой страшно представить. Работы по замене гнилья в городе не видно, а видно только замену бордюров.
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)))

17 минут назад
Ау, мэр! Всё на контроле???
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Билли Кид

21 минуту назад
Введите ваше имя., то есть про свой опыт вы скромно умалчиваете))) Вопрос, Ответ, Мда, 0 коммунистов в горсовете и множество других ников... Ведь все как на ладони, не так ли? Но в данном случае ваша скромность не делает вам чести..
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Ужасы нашего городка

21 минуту назад
Несколько лямом в благоустройство вложили, о как это символично! Наверное кто-то ладошки потирает, где бы ещё прорвало, желательно на новой плитке)))
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Для чего

23 минуты назад
Удивляться капиталистическим чудесам,если сами за них голосовали? Теперь так будет постоянно.
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Введите ваше имя.

26 минут назад
Билли Кид, ваш собственный опыт. Все ж как на ладони. Дед, Шариков, и все остальные, много их. в одном.
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Проходимец

37 минут назад
Липчане, спасайте свой город, пока не поздно!
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007

45 минут назад
срочно меняем бордюры...
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Билли Кид

45 минут назад
Введите ваше имя., То - капитализм... "начинаете разговаривать сам с собой." Какое знание темы!! Собственный опыт?
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