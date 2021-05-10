Общество
сегодня, 12:14
На улице Хорошавина в Липецке из-под бордюров забили фонтаны
Устранением утечки уже занимаются.
Сегодня у дома №23 на улице Хорошавина в Липецке из-под бордюров забили фонтаны. Судя по видео, присланному в нашу редакцию, недалеко от школы №77 бьют не меньше шести струй.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ЛГЭК, бригаду специалистов уже направили на место для устранения порыва на сетях.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ЛГЭК, бригаду специалистов уже направили на место для устранения порыва на сетях.
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Алебастер
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Билли Кид
Ужасы нашего городка
Для чего
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Проходимец
007
Билли Кид