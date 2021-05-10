Общество

53 минуты назад

Липчан снова предупреждают о сильном северном ветре

5 452
#погода #ветер
Липчан снова предупреждают о сильном северном ветре

Спасатели и синоптики советуют быть острожными.

В течение дня 10 мая и в первой половине ночи 11 мая ожидается усиление северного ветра с порывами 15-18 м/с.

Как сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области, при усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Если сильный ветер застал на улице, рекомендуют укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

В период штормовых ветров следует, прежде всего, проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь.

При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.

В случае чрезвычайной ситуации звоните на телефон службы спасения 01, с мобильного 101, 112. В Главном управлении МЧС России по Липецкой области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия 8 (4742) 22-88-60.
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#погода #ветер

Комментарии (5)

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7 минут назад
Село Боринское - второй день без света сидим
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Василий

15 минут назад
Вот уж не надо здесь такого лета
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Хоть бы

30 минут назад
Все лето было таким!
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Логика

45 минут назад
Татьяна, ну всё правильно! Они сначала убедились, а потом стали предупреждать!
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Татьяна

48 минут назад
Он уже * дует с самого утра того и смотри дом развалится,а они только предупреждают.
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