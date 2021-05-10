ДТП на кольцевой развязке в Липецке записала камера видеонаблюдения

Обошлось без пострадавших.

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9 мая в Липецке на кольцевой развязке – пересечении улиц Стаханова Катукова произошло ДТП. Столкнулись автомобили «Киа» и «ВАЗ».



Как сообщили GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, ДТП обошлось без пострадавших. В ГИБДД участники аварии за оформлением происшествия не обращались.