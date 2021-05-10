Происшествия

34 минуты назад

ДТП на кольцевой развязке в Липецке записала камера видеонаблюдения

7 950
#ДТП
1

Обошлось без пострадавших.

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9 мая в Липецке на кольцевой развязке – пересечении улиц Стаханова Катукова произошло ДТП. Столкнулись автомобили «Киа» и «ВАЗ».

Как сообщили GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, ДТП обошлось без пострадавших. В ГИБДД участники аварии за оформлением происшествия не обращались.
7 950
#ДТП
1

Комментарии (7)

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Коренной липчанин

2 минуты назад
Нада права с 16 лет давать. И правила ваабче отменить. Везде! Один хрен их не выполняют....
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Кондратий

2 минуты назад
Жители Липецка это в подавляющем большинстве, если старшее поколение, то приезжие из сёл и деревень с окраин соседних областей из которых и была создана ЛО. А если молодое поколение, то дети и внуки этих деревенских переселенцев. В сельской местности вокруг изб и хат - поля, луга, выгоны (выпасы) и соответственно никаких знаков ПДД и разметки. И передвигаться на телеге, мотоцикле и даже на машине можно вдоль и поперёк (и бухим - один участковый на 5-8 деревень и тот бухает самогон).
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Кондратий

3 минуты назад
(продолжение) Поэтому в Липецке чётко действует пословица: "Можно вывезти девушку из деревни, но деревню из девушки - никогда". Отсюда и отсутствие культуры вождения, пренебрежение к ПДД. Правило проезда перекрёстка "круговое движение" (знак 4.3) - НЕЕЕЕТ, мы такое не знаем: видим дорогу и едем через круг по хорде, пересекая при этом всю разметку и заставляя шарахаться остальных участников движения.
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Гость

8 минут назад
В Липецке мало кто знает правила ПДД, а правильность проезда по кольцу единицы.
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МиГ

8 минут назад
н-дя, люди вообще порой не понимают как по кольцу ехать, и доказывают что правы с пеной у рта.
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27мкрн

24 минуты назад
А у нас очередной прорыв, по Хорошавина течет река. Готовьтесь к отключению воды .
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н-дя

26 минут назад
Тупость не имеет границ....Если уж съезжаешь с кольца не по правилам,а по понятиям,так пропускай тех,кто их соблюдает.
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