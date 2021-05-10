Происшествия
34 минуты назад
ДТП на кольцевой развязке в Липецке записала камера видеонаблюдения
Обошлось без пострадавших.
Загрузка плеера
9 мая в Липецке на кольцевой развязке – пересечении улиц Стаханова Катукова произошло ДТП. Столкнулись автомобили «Киа» и «ВАЗ».
Как сообщили GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, ДТП обошлось без пострадавших. В ГИБДД участники аварии за оформлением происшествия не обращались.
Как сообщили GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, ДТП обошлось без пострадавших. В ГИБДД участники аварии за оформлением происшествия не обращались.
Коренной липчанин
Кондратий
Кондратий
Гость
МиГ
27мкрн
н-дя