В Липецкой области до +16

В ближайшие сутки Липецкая область окажется в тыловой части циклона – ожидается ветреная погода, днем местами пройдет небольшой дождь. Среднесуточные температуры воздуха составят 8 градусов тепла, что на 6 градусов ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северный, 8-13 м/сек, ночью местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью составит от +1 до +6 градусов, днем будет от +11 до +16 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью составит от +2 до +4 градусов, днем будет от +11 до +13 градусов.

День 10 мая стал самым теплым в Липецке в 1967 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1972 году – 2 градуса мороза.

