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В Липецкой области до +16
В ближайшие сутки Липецкая область окажется в тыловой части циклона – ожидается ветреная погода, днем местами пройдет небольшой дождь. Среднесуточные температуры воздуха составят 8 градусов тепла, что на 6 градусов ниже нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью составит от +2 до +4 градусов, днем будет от +11 до +13 градусов.
День 10 мая стал самым теплым в Липецке в 1967 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1972 году – 2 градуса мороза.
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02.05.2021 15:57Погода в Липецке
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Николай Прокладкин