Липчан просят опознать предполагаемого вора

Мужчина попал на записи камер в районе совершения кражи.

Сотрудниками ОП № 5 УМВД России по Липецку устанавливается личность предполагаемого участника кражи велосипеда. Хищение произошло 3 мая 2021 из подъезда дома 6 по улице Тамбовской в Липецке. - Всех кому что-либо известно о личности подозреваемого и иных обстоятельствах преступления полиция просит сообщить по телефонам 02, 48-00-02, 8-904-292-56-57, - указано в общении полиции. Фото: УМВД по Липецкой области