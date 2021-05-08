Происшествия

сегодня, 14:03

Липчан просят опознать предполагаемого вора

13 1361
#кража
Липчан просят опознать предполагаемого вора

Мужчина попал на записи камер в районе совершения кражи.

Сотрудниками ОП № 5 УМВД России по Липецку устанавливается личность предполагаемого участника кражи велосипеда. Хищение произошло 3 мая 2021 из подъезда дома 6 по улице Тамбовской в Липецке. - Всех кому что-либо известно о личности подозреваемого и иных обстоятельствах преступления полиция просит сообщить по телефонам 02, 48-00-02, 8-904-292-56-57, - указано в общении полиции. Фото: УМВД по Липецкой области
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#кража

Комментарии (13)

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Гидромицентр.

10 минут назад
Андрон,а походу похож на Медведева из Москвы.
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Ч,П,

11 минут назад
на инопланетянина сильно похож,особенно подбородок!
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Аноним

17 минут назад
За 50 здам дешевле резона нету звоните 02 спасите стебля
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Манагер

18 минут назад
Какая отвратительная рожа ......
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Стукач

21 минуту назад
Я вам стучу, чего же боле...
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ха.

22 минуты назад
Почему без намордника?
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Участковый

22 минуты назад
это плямин со сселок
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Витька Загорулько

27 минут назад
Да этож Петро Николюк! С месяц назад с Харькова прiехав
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12

45 минут назад
Да,это ж, Точно !!!.. а я голову ломаю , что морда знакомая ... )))
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Кто ж в подъезде велосипеды хранит?

47 минут назад
Фото велика надо было выкладывать
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