Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Лось выскочил под машину: погиб 33-летний водитель
Происшествия
В Липецке авария с участием мотоциклиста
Происшествия
На трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В Липецке ищут 11-летних мальчиков
Происшествия
В Липецкую область на один день придет сильная жара
Погода в Липецке
От слов к делу: веранды в детском саду «Волшебный замок» при школе № 20 уже отремонтированы
Общество
Двое марроканцев работали без документов в Усманском районе
Происшествия
Сегодня в Липецке: день друзей, как пережить жару и в чем залог финансового успеха
Общество
Всего 5 рублей 3 копейки решили, кому отсыпать шлаком дороги в частном секторе Липецка
Общество
Каждое десятое ДТП с мототранспортом в этом году оказалось смертельным
Происшествия
Читать все
Канализационный стоки подмывают фундамент дома 98-летней труженицы тыла в Чаплыгине
Общество
В Липецке ищут 11-летних мальчиков
Происшествия
Прокуратура начала проверку по информации о неисправной канализации на улице Крупской в Чаплыгине
Общество
Всего 5 рублей 3 копейки решили, кому отсыпать шлаком дороги в частном секторе Липецка
Общество
Кражу телефона у спящего мужчины записала камера наблюдения
Происшествия
С сорвавшей ремонт моста компании взыскали 3,5 миллиона рублей
Общество
Каждое десятое ДТП с мототранспортом в этом году оказалось смертельным
Происшествия
36-летний мужчина уехал в лес на мотоцикле и пропал
Происшествия
В Липецкой области в трёх пробах свиных субпродуктов нашли сальмонеллы
Здоровье
Гость украл банковскую карту и накупил спиртного за чужой счёт
Происшествия
Читать все
Общество
227
сегодня, 14:50
3

С сорвавшей ремонт моста компании взыскали 3,5 миллиона рублей

Речь идёт о ремонте моста через ручей Ериловка на автомобильной дороге Вербилово-Грязное-Боринское.

Арбитражный суд удовлетворил иск Министерства транспорта и дорожного хозяйства Липецкой области о взыскании с ООО «Мостотряд-13» убытков в 3,5 миллиона рублей за срыв контракта на ремонт моста.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, между ОКУ «Липецкавтодор» и ООО «Мостотряд-13» был заключен государственный контракт на ремонт мостового перехода через ручей Ериловка на автомобильной дороге Вербилово-Грязное-Боринское. Но со стороны подрядчика наблюдалось значительное отставание от графика выполнения работ, в связи с чем заказчик принял решение о расторжении контракта в одностороннем порядке. Также по обращению ОКУ «Липецкавтодор» решением Липецкого УФАС России ООО «Мостотряд-13» было включено в Реестр недобросовестных поставщиков. А заказчик был вынужден был заключить контракт с новой подрядной организацией. Разница в цене между невыполненными ООО «Мостотряд-13» работами и работами по замещающей сделке как раз составила 3,5 миллиона рублей.

Решение суда ещё не вступило в силу и может быть обжаловано в течение месяца в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде.
арбитражный суд
0
0
0
0
0

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Кошелек,какой кошелек
41 минуту назад
Люди деньги на улице находят 3,5 года дают, а тут народ не смешите
Ответить
аналитик
49 минут назад
А сколько получила эта компания ?
Ответить
Р
54 минуты назад
Компания объявить себя банкротом, а денежки ушли
Ответить
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Перевозчики просят увеличить стоимость проезда в Липецке на 3-4 рубля
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Говорит Липецк
Какая улица в Липецке самая красивая?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить