С сорвавшей ремонт моста компании взыскали 3,5 миллиона рублей

Речь идёт о ремонте моста через ручей Ериловка на автомобильной дороге Вербилово-Грязное-Боринское.

Арбитражный суд удовлетворил иск Министерства транспорта и дорожного хозяйства Липецкой области о взыскании с ООО «Мостотряд-13» убытков в 3,5 миллиона рублей за срыв контракта на ремонт моста.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, между ОКУ «Липецкавтодор» и ООО «Мостотряд-13» был заключен государственный контракт на ремонт мостового перехода через ручей Ериловка на автомобильной дороге Вербилово-Грязное-Боринское. Но со стороны подрядчика наблюдалось значительное отставание от графика выполнения работ, в связи с чем заказчик принял решение о расторжении контракта в одностороннем порядке. Также по обращению ОКУ «Липецкавтодор» решением Липецкого УФАС России ООО «Мостотряд-13» было включено в Реестр недобросовестных поставщиков. А заказчик был вынужден был заключить контракт с новой подрядной организацией. Разница в цене между невыполненными ООО «Мостотряд-13» работами и работами по замещающей сделке как раз составила 3,5 миллиона рублей.Решение суда ещё не вступило в силу и может быть обжаловано в течение месяца в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде.