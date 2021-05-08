Общество

49 минут назад

Дополненная реальность вернется в парк Победы

438
#парк Победы
Дополненная реальность вернется в парк Победы

Экраны отключали временно для перестройки сети питания.

Посетившие в последние дни парк Победы могли заметить, что там отключены интерактивные экраны дополненной реальности. Как сообщили GOROD48 в администрации Липецка, их отключение – временная необходимость, к 9 мая все будет работать. - Экраны были отключены, так как ранее было выполнено подключение по временной схеме электропитания. Сейчас погодные условия позволяют проложить постоянный ток, и сегодня подрядчики от строительной компании и подрядчики по установке экранов занимаются запуском четырех экранов. Ориентировочно после обеда будет сделан тестовый запуск, - сообщили в городской администрации. Экраны дополненной реальности установили на старте реконструкции парка Победы, в 2020 году. С их помощью жители и гости города смогут узнать об истории Липецка, его жизни в годы войны, наших земляках-героях, а также посетить интерактивный музей дополненной реальности и попробовать себя в роли, например, летчика-истребителя.
438
#парк Победы

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