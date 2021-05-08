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25 минут назад

Ушёл из жизни первый липецкий мастер спорта по футболу

257
#футбол
Ушёл из жизни первый липецкий мастер спорта по футболу

Юрий Кусуров даже в последний день своей жизни был бодр, много шутил, ездил на детские соревнования. 

Известный липецкий футболист, тренер и спортивный организатор Юрий Кусуров скончался вчера на 83-м году жизни.

Несмотря по почтенный возраст, смерть Кусурова стала неожиданностью для его друзей и близких. Даже в роковой день он был свеж и полон сил. Как стало известно GOROD48, 7 мая Юрий Васильевич навестил детский турнир по футболу в Грязях, оттуда на машине его вёз знакомый. Кусуров разговаривал о футболе, как обычно, много шутил. Попрощавшись с подвозившим его товарищем словами: «До скорой встречи», он вошёл в подъезд своего дома и умер возле лифта.

В истории липецкого футбола Юрий Кусуров оставил такой след, что о нём можно написать книгу. Достаточно привести один факт: он стал первым липчанином, которому было присвоено звание мастера спорта по футболу – в 1968 году.

Родился Кусуров в соседней Воронежской области – 24 марта 1939 года в Богучаре, играл в воронежских «Труде» и «Энергии», а более полувека назад переехал в Липецк и с тех пор его судьба была неразрывно связана с «Металлургом». Он был нападающим и лидером самого первого состава, который получил название «Металлург» в 1966 году, провёл несколько славных сезонов. Завершив карьеру в 1972 году, трудился тренером в спортивной школе (до 2018 года), был начальником команды, администратором и даже главным тренером «Металлурга» (два месяца в 1974 году).

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Юрий Кусуров (3-й справа) и легенды липецкого футбола: Валерий Третьяков, Владимир Силохин, Юрий Сухомлинов, братья Владимир и Александр Бородины. Сегодня все они пришли на панихиду по скончавшемуся товарищу

Ещё он запомнился, как выдающийся спортивный организатор – в первую очередь в ветеранском футболе. Под его руководством «Металлург», за который тогда выступали такие знаменитости, как Олег Лаврушин, Олег Лизнёв, Станислав Берников, в 1999 году стал чемпионом России среди ветеранов. 

Помимо спортивных наград Кусуров был награжден медалью «За доблестный труд» и почётным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта в РФ».
Прощание с легендой начнётся на стадионе «Металлург» в 12:30. 
257
#футбол

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