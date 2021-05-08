Общество

сегодня, 11:09

Сводка COVID-19: 61 новый пациент, четверо скончавшихся

4 564
#коронавирус
Сводка COVID-19: 61 новый пациент, четверо скончавшихся

10 человек успешно завершили лечение.

Как сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф», за последние сутки в Липецкой области выявлен 61 случай COVID-19, 10 человек выписаны по выздоровлению, четверо скончались.

В Липецкой области всего на данный момент зафиксировано 30 335 случаев новой коронавирусной инфекции, 27 283 пациента выписаны, скончались 677.



За последние сутки в России выявлено 8 329 случаев COVID-19. За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 8 255 человек, подтверждено 370 летальных исходов с коронавирусом.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 871 843 случая коронавирусной инфекции, число выписанных пациентов выросло до 4 488 615, летальных случаев за все время - 112 992.
4 564
#коронавирус

Комментарии (4)

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Ох

9 минут назад
Вот и до Игоря очередь дошла, жалко игоря((
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гостья

сегодня, 11:30
Эх, а что бы не проводить мероприятия? Пока есть желающие участвовать в таких мероприятиях, ездить в отпуска с риском для здоровья, отправлять детей в детские лагеря, все это будет проводиться. Это экономика. Деньги важнее людей. Да люди и сами хороши.
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Вот и до Игоря очередь дошла

сегодня, 11:22
Помянем.
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Эх

сегодня, 11:17
Зачем писать.... Смертность не уменьшается, но все везде открыто, мер никаких уже не принимают, маски не носят, проводят всякие мероприятия.....
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