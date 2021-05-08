Сводка COVID-19: 61 новый пациент, четверо скончавшихся

10 человек успешно завершили лечение.

Как сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф», за последние сутки в Липецкой области выявлен 61 случай COVID-19, 10 человек выписаны по выздоровлению, четверо скончались.В Липецкой области всего на данный момент зафиксировано 30 335 случаев новой коронавирусной инфекции, 27 283 пациента выписаны, скончались 677.За последние сутки в России выявлено 8 329 случаев COVID-19. За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 8 255 человек, подтверждено 370 летальных исходов с коронавирусом.В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 871 843 случая коронавирусной инфекции, число выписанных пациентов выросло до 4 488 615, летальных случаев за все время - 112 992.