Происшествия
3 минуты назад
Липчанин сорвал с груди полицейского видеорегистратор
Представитель ведомства пытался проверить документы мужчины.
В Советском районном суде рассмотрели дело об административном правонарушении по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ. В неповиновении сотруднику полиции обвинили жителя Липецка.
Установлено, что вечером 5 апреля сотрудники полиции остановили мужчину возле «молодоженки» на улице Звездной для проверки документов. Тот при проверке документов пытался скрыться, размахивал руками, сорвал с одного из полицейских носимый видеорегистратор.
В судебном заседание липчанин вину признал, в содеянном раскаялся. Суд назначил мужчине минимально возможный по санкции статьи штраф – 2 000 рублей.
Установлено, что вечером 5 апреля сотрудники полиции остановили мужчину возле «молодоженки» на улице Звездной для проверки документов. Тот при проверке документов пытался скрыться, размахивал руками, сорвал с одного из полицейских носимый видеорегистратор.
В судебном заседание липчанин вину признал, в содеянном раскаялся. Суд назначил мужчине минимально возможный по санкции статьи штраф – 2 000 рублей.
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06.05.2021 19:40Происшествия