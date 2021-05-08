Происшествия

3 минуты назад

Липчанин сорвал с груди полицейского видеорегистратор

63
#неповиновение
Липчанин сорвал с груди полицейского видеорегистратор

Представитель ведомства пытался проверить документы мужчины.

В Советском районном суде рассмотрели дело об административном правонарушении по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ. В неповиновении сотруднику полиции обвинили жителя Липецка.

Установлено, что вечером 5 апреля сотрудники полиции остановили мужчину возле «молодоженки» на улице Звездной для проверки документов. Тот при проверке документов пытался скрыться, размахивал руками, сорвал с одного из полицейских носимый видеорегистратор.

В судебном заседание липчанин вину признал, в содеянном раскаялся. Суд назначил мужчине минимально возможный по санкции статьи штраф – 2 000 рублей.
63
#неповиновение

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