Дорогу на улице Неделина будут ремонтировать преимущественно по вечерам и ночам

Ремонт оценили в 26 миллионов рублей

Работы начали с фрезеровки старого дорожного полотна в районе Петровского рынка. Рабочим предстоит срезать асфальт на участке общей площадью более 31 тысячи квадратных метров, включая подъезды к мосту через реку Воронеж. А затем уложить два слоя асфальта — выравнивающий и верхний.



— Работы будут проводить преимущественно в вечернее и ночное время, чтобы не создавать помех для движения транспорта, — сообщили в городском управлении главного смотрителя.



Ремонт улицы Неделина планируют завершить летом. Работы проведут за счет субсидии из областного дорожного фонда по государственной программе «Развитие транспортной системы Липецкой области». На эти цели выделено 26 миллионов рублей.



Фото: пресс-служба администрации Липецка

