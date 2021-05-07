Общество

16 минут назад

Завтра в центре Липецка и на окраине отключат воду

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#отключение воды
Завтра в центре Липецка и на окраине отключат воду

ЛГЭК проводит ремонтные работы.

8 мая с 10.00 до 20.00 будет отключена холодная вода на улице Интернациональная, дома 12 и 12а. Рабочие будут устранять утечку на водоводе диаметром 63 мм.
 
Также отключат воду в домах на улице 300-летия флота России, это район Сселок. Там будут чинить водовод диаметром 100 мм.

Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. В пресс-службе ЛГЭК сообщили о том, что возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 175 и 236-175.
200
#отключение воды

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