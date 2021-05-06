В пятницу на нескольких липецких улицах отключат воду

7 мая в связи с необходимостью проведения ремонтных работ компания ЛГЭК вынуждена временно с 10:00 до 20:00 отключить холодную воду потребителям на ул. Первомайская, 2; пл. П. Великого, 3; 7; ул. Карла Маркса, 2; 25; 27/1; 27; 30 для устранения утечки на водоводе на пл. П.Великого.



Подвоз воды: по заявкам потребителей.



Также вода будет отключена в поселке Северный Рудник (для устранения утечки на водоводе.



Подвоз воды: по заявкам потребителей.



Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ, сообщили в ЛГЭК.

