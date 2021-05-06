Общество

сегодня, 10:24

В пятницу на нескольких липецких улицах отключат воду

586
#отключение воды
В пятницу на нескольких липецких улицах отключат воду
7 мая в связи с необходимостью проведения ремонтных работ компания ЛГЭК вынуждена временно с 10:00 до 20:00 отключить холодную воду потребителям на  ул. Первомайская, 2; пл. П. Великого, 3; 7; ул. Карла Маркса, 2; 25; 27/1; 27; 30 для устранения утечки на водоводе на пл. П.Великого.

Подвоз воды: по заявкам потребителей.

Также вода будет отключена в поселке Северный Рудник (для устранения утечки на водоводе.

Подвоз воды: по заявкам потребителей.

Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ, сообщили в ЛГЭК.
586
#отключение воды

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецке продолжается укладка асфальта на площади Победы
#площадь Победы #дорога #ремонт
4
В Липецке продолжается укладка асфальта на площади Победы

сегодня, 10:06

Общество
На Плеханова начались работы по замене плитки на пешеходных переходах
#пешеходный переход #плитка #асфальт
28
На Плеханова начались работы по замене плитки на пешеходных переходах

сегодня, 09:21

Общество
Липецкие летчики поделились с уральцами самолетом
#самолет #памятник
16
Липецкие летчики поделились с уральцами самолетом

сегодня, 07:32

Общество
В санатории «Мечта» сегодня весь день не будет воды
#отключение воды
4
В санатории «Мечта» сегодня весь день не будет воды

сегодня, 07:22

Общество
На улице Плеханова уже этой ночью начнут снимать плитку с пешеходных переходов
#дорожные ремонты
87
На улице Плеханова уже этой ночью начнут снимать плитку с пешеходных переходов

вчера, 11:47

Общество
Гриппом липчане не болеют
#орви #грипп
23
Гриппом липчане не болеют

вчера, 10:36

Общество