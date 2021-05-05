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Визовый центр Испании в Москве возобновит выдачу виз с 12 мая

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Визовый центр Испании в Москве возобновит выдачу виз с 12 мая
Визовый центр Испании в Москве с 12 мая возобновит выдачу россиянам шенгенских виз, сообщает Интерфакс со ссылкой на генконсульство Испании в Москве.

"Желающим подать заявление на получение Шенгенской визы следует обращаться по предварительной записи в Испанский визовый центр", — говорится в заявлении дипмиссии.

В сообщении подчеркивается, что в визовый центр могут обращаться россияне, у кого уже была испанская виза со сроком действия не менее одного года. Приоритет будет предоставляться владельцам предыдущих виз на 2, 3 и 5 лет, а также родственникам граждан ЕС и собственникам.

Генконсульство сообщает, что новые визы выдадут с датой не раньше 1 июня из-за коронавирусных ограничений. При этом длительность их действия будет зависеть от срока действия предыдущих виз и корректности их использования.
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