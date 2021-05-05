Погода в Липецке

8 минут назад

В Липецкой области сухо, ветрено и до +23

59
#потепление
В Липецкой области сухо, ветрено и до +23

6 мая территория Липецкой области будет находиться на западной периферии антициклона – осадков не ожидается. 7 и 8 мая регион окажется в передней части циклона – вероятны дожди различной интенсивности.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 6 и 7 мая – 12-13 градусов тепла, что в пределах климатической нормы, 8 мая – 10 градусов тепла, что на 3 градуса ниже нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 мая в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, 7-12 м/сек, местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью составит от +4 до +9 градусов, днем будет от +18 до +23 градусов. 

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +4 до +6 градусов, днем будет от +20 до +22 градусов. 

День 6 мая стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +28 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1999 году – 4 градуса мороза.  
59
#потепление

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