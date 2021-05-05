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В Липецкой области сухо, ветрено и до +23
6 мая территория Липецкой области будет находиться на западной периферии антициклона – осадков не ожидается. 7 и 8 мая регион окажется в передней части циклона – вероятны дожди различной интенсивности.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 мая в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, 7-12 м/сек, местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью составит от +4 до +9 градусов, днем будет от +18 до +23 градусов.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +4 до +6 градусов, днем будет от +20 до +22 градусов.
День 6 мая стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +28 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1999 году – 4 градуса мороза.
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02.05.2021 15:57Погода в Липецке