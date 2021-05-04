В мире

35 минут назад

Американский блогер обнаружил корабль пришельцев в Антарктиде

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Американский блогер Тейлор Глокнер сообщил, что обнаружил при помощи сервиса Google Карты корабль пришельцев в Антарктиде. Об этом он заявил на личном канале secureteam10 на хостинге YouTube, посвящённом проверке конспирологических теорий и поиску следов внеземной цивилизации. Издание comandir.com разобралось, почему Антарктида приковывает внимание независимых исследователей, и как часто появляются сведения об обнаруженных кораблях пришельцев в данной местности.

По словам американского независимого исследователя Тейлора Глокнера, ему при помощи сервиса Google Карты удалось найти космический корабль пришельцев. В одном из своих роликов он поделился с широкой общественностью координатами обнаруженного объекта, который показался ему подозрительным. Этому способствовал гигантский след, оставленный объектом, выглядящий так, как будто он врезался в землю на большой скорости, пишет comandir.com

По словам Глокнера, является очевидным, что космический корабль оказался скрытым под снежным покровом, так как неизвестно какое количество времени он находится на указанном им месте. Опубликованные американским блогером координаты принадлежат острову Южная Георгия, что классифицируется наукой как субантарктический. Он находится в непосредственной близости с антарктическим материком. Остров покрыт тундрой, а в горах находятся вечные ледники.

Согласно сведениям, озвученным Тейлором Глокнером, на данной территории проживает менее 20 человек, из-за чего предполагается, что падения большого космического корабля могли не заметить на острове. Также исследователь поделился альтернативной версией, согласно которой на кадре со спутника может быть изображён потерянный малайзийский рейс MH370, который направлялся из столицы Куала-Лумпур в Пекин. Известно, что он считается официально пропавшим с 2014 года.

Доктор наук из британского университета Кила Ричард Уоллер изучил изображение, представленное Глокнером в качестве доказательства существования внеземных цивилизаций. По его словам, на фотографии нет ничего необычного, так как данным объектом может быть кусок скалы или часть ледника, что откололась от горы и скатилась по склону. Об этом и свидетельствуют следы, которые были оставлены на поверхности. Скала могла отколоться в момент, когда она оказалась перегружена большим скоплением снега.
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