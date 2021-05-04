Происшествия

31 минуту назад

Два 14-летних «зацепера» получили электротравмы в Усмани

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#ожоги #дети
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Два 14-летних «зацепера» получили электротравмы в Усмани

Одного из них, с 70-процентным ожогом тела, сегодня вертолетом доставили в ожоговый центр Нижегородского НИИ травматологии и ортопедии.

Сегодня в 14.00 специалисты Нижегородского НИИ травматологии и ортопедии приняли на лечение доставленного к ним на вертолете из липецкой областной детской больницы 14-летнего школьника с 70-процентным ожогом тела.

Как сообщил GOROD48 главврач областной детской больницы Сергей Голобурдин, в минувшую субботу в Усмани два подростка получили электротравмы. Мальчишки были «зацеперами», катавшимися на крышах электропоездов. Очередная забава закончилась тем, что друзей поразил разряд электричества. Один из пострадавших отделался относительно легко - подросток получил 5-процентный ожог тела, и его вылечат в областной детской больнице. А вот его товарищ находится в критическом состоянии: у него тяжелейшие ожоги ног, рук, тела, головы. За его жизнь теперь будут бороться нижегородские специалисты.


фото: www.1tv.ru


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#ожоги #дети
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