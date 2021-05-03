Подросток снова попался пьяным за рулем

Ранее парня уже наказывали за аналогичное нарушение.

В Усманском районе возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, повторно управлявшего транспортным средством в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.



- В марте 2021 года несовершеннолетний житель Усманского района был подвергнут административному наказанию по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей. Но на этом парень не успокоился, и 18 апреля, управляя скутером без государственного знака в состоянии алкогольного опьянения, на одной из улиц города Усмани был остановлен сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Усманскому району, после чего в отношении него был составлен административный материал, - сообщает пресс-служба липецкой полиции.



28 апреля отношении подростка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.