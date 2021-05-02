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сегодня, 08:07

Пенсионный возраст в России снова хотят пересмотреть?

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#пенсионный возраст #пенсионная реформа

Пенсионный возраст в России опять будет пересмотрен. Соответствующий законопроект намерены вскоре рассмотреть депутаты нижней палаты парламента, сообщает PRIMPRESS.

Как заявили в Госдуме, им поступил законопроект, который предусматривает новое изменение возрастной планки выхода на заслуженный отдых для работников, пишет издание.

Речь идет о проекте № 1145526-7. Его внесли на рассмотрение в Госдуму депутаты одной из крупных партий.

В документе предлагается установить возраст выхода на страховую пенсию в России для женщин в 55 лет, а для мужчин в 60 лет. То есть фактически речь идет о возвращении прежнего пенсионного возраста.

Помимо прочего, авторы закона требуют, чтобы на изменение пенсионного возраста в дальнейшем был наложен мораторий вплоть до 2035 года.

Ожидается, что данный проект депутаты рассмотрят уже в июне.

Напомним, что с 1 января 2019 года в России действует пенсионная реформа. До 2028 года установили переходный период. Как только он закончится, мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины – в 60. Авторы законопроекта считают, что решение о повышении пенсионного возраста было ошибкой.

Ранее сообщалось, что многие россияне не знают, что им в итоге не повышался пенсионный возраст, несмотря на принятую пенсионную реформу. Об этом рассказали в Пенсионном фонде России.

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#пенсионный возраст #пенсионная реформа

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