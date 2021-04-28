Общество

25 минут назад

Липецкая область попала в топ-15 в рейтинге лучших регионов для жизни

3 221
#рейтинг
Липецкая область попала в топ-15 в рейтинге лучших регионов для жизни

Мы на 13- месте.

Агентством «Национальные кредитные рейтинги» для РБК подготовлен рейтинг «Лучшие регионы для жизни».

Как сообщает РБК, индекс описывает качество жизни в регионах на основе оценки благосостояния жителей и окружающей обстановки, включая обустроенность социальной сферы — всего таких показателей десять.

Липецкая область оказалась в этом рейтинге на 13-м месте и набрала 4,47 балла. При этом у лидеров рейтинга Санкт-Петербурга 7 баллов, у Москвы, которая на втором месте — 6,41 балла. На третьем месте в рейтинге оказалась Белгородская область, на четвёртом — Московская, на пятом — наши ближайшие соседи — Воронежская область.

Липецкая область в рейтинге оказалась между Ярославской и Ленинградской областями.

При составлении рейтинга оценивали оборот розничной торговли, доступность жилья, просроченную задолженность по кредитам, индекс «белых доходов», депозиты, основные фонды соцсферы, обеспеченность жильем, обеспеченность педсоставом, обеспеченность медиками и климатическая зона.
3 221
#рейтинг

Комментарии (4)

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Ч

15 минут назад
То рейтинги , то топы , где я живу и в какой стране ?
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007

19 минут назад
Бла бла бла как и средняя зп 40 тысяч
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Позорище

20 минут назад
Оценка работ эфективных менеджеров.
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