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сегодня, 12:16

Лавров заявил о существовании базы для аналога SWIFT в России

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#SWIFT

В России уже есть база для создания аналога международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил РИА Новости, что в России есть база для создания аналога платежной системы SWIFT.

"И я убежден, что и правительство, и Центральный банк должны делать все, чтобы эта база была надежная и гарантирующая полную независимость и гарантию от ущерба, который кто-то нам может постараться дополнительно нанести", — заявил Лавров.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью агентству сказал, что в России не исключают формирования альтернативной SWIFT системы на новой технологической основе. По его словам, это не только реакция "на сложившуюся геополитическую реальность, но и ответ на необходимость модернизации методов осуществления платежей с учетом современных передовых достижений в цифровой сфере".

В ЦБ РФ заверили, что уже создали систему передачи финансовых сообщений из-за риска отключения отечественных кредитных организаций от международных терминалов.

26 апреля крупнейшая фракция Европейского парламента, Европейская народная партия (ЕПН), предложила отключить Россию от системы международных платежей SWIFT. Представитель ЕПН выразил несогласие с решением глав МИД стран-участниц ЕС не вводить дополнительные санкции против России в связи с предполагаемой причастностью российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов в чешской Врбетице и ситуацией вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального, - напомнила Lenta.ru.

SWIFT — это межбанковская система обмена данными и совершения платежей, к которой подключены свыше 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах. В СМИ регулярно появляются публикации о том, что Россию могут отсоединить от нее в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны Запада.
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#SWIFT

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