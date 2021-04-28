сегодня, 12:16
Лавров заявил о существовании базы для аналога SWIFT в России
В России уже есть база для создания аналога международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.
"И я убежден, что и правительство, и Центральный банк должны делать все, чтобы эта база была надежная и гарантирующая полную независимость и гарантию от ущерба, который кто-то нам может постараться дополнительно нанести", — заявил Лавров.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью агентству сказал, что в России не исключают формирования альтернативной SWIFT системы на новой технологической основе. По его словам, это не только реакция "на сложившуюся геополитическую реальность, но и ответ на необходимость модернизации методов осуществления платежей с учетом современных передовых достижений в цифровой сфере".
В ЦБ РФ заверили, что уже создали систему передачи финансовых сообщений из-за риска отключения отечественных кредитных организаций от международных терминалов.
26 апреля крупнейшая фракция Европейского парламента, Европейская народная партия (ЕПН), предложила отключить Россию от системы международных платежей SWIFT. Представитель ЕПН выразил несогласие с решением глав МИД стран-участниц ЕС не вводить дополнительные санкции против России в связи с предполагаемой причастностью российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов в чешской Врбетице и ситуацией вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального, - напомнила Lenta.ru.
SWIFT — это межбанковская система обмена данными и совершения платежей, к которой подключены свыше 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах. В СМИ регулярно появляются публикации о том, что Россию могут отсоединить от нее в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны Запада.