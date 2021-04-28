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Убийца водителя BlaBlaCar получил 25 лет лишения свободы
К девушке-водителю он подсел как попутчик через сервис BlaBlaCar
Пассажир BlaBlaCar Виталий Чикирев получил 25 лет колонии за убийство директора московского Burger King Ирины Ахматовой. Об этом сообщает ТАСС.
Первые 10 лет срока он проведет в тюрьме с ограничением свободы на 1 год и 10 месяцев.
По данным следствия, вечером 23 декабря 2018 года 29-летняя девушка направилась из центра Москвы на личном автомобиле Audi в Тулу, при этом на юге столицы она взяла попутчика, найденного через сервис BlaBlaCar. Чикирев создал в сервисе BlaBlaCar два аккаунта с вымышленными именами и забронировал три пассажирских места в салоне машины потерпевшей. При встрече он представился одним из ее попутчиков - Саломатиным, два других места остались свободными. По пути по просьбе обвиняемого женщина остановила машину у края трассы М-2 "Крым" на территории Серпуховского района. Чикирев потребовал передать ему все деньги и ценности, а после отказа убил женщину. Похитив ценности и деньги, он скрылся. На допросе мужчина признался в убийстве и рассказал, что спрятал тело в лесополосе в Подмосковье, а машину перегнал в Ярославль и бросил на парковке. Его арестовали.
Кроме того, следствием установлена причастность обвиняемого к разбойному нападению на женщину в ноябре 2018 года. Он по объявлению на "Авито" договорился с женщиной о встрече якобы для просмотра сдаваемой в аренду квартиры. Там он напал на нее и похитил имущество. В декабре 2018 года он аналогичным образом напал на жительницу Москвы, похитив ее шубу. Чикирев проверяется на причастность к другим преступлениям.
Первые 10 лет срока он проведет в тюрьме с ограничением свободы на 1 год и 10 месяцев.
По данным следствия, вечером 23 декабря 2018 года 29-летняя девушка направилась из центра Москвы на личном автомобиле Audi в Тулу, при этом на юге столицы она взяла попутчика, найденного через сервис BlaBlaCar. Чикирев создал в сервисе BlaBlaCar два аккаунта с вымышленными именами и забронировал три пассажирских места в салоне машины потерпевшей. При встрече он представился одним из ее попутчиков - Саломатиным, два других места остались свободными. По пути по просьбе обвиняемого женщина остановила машину у края трассы М-2 "Крым" на территории Серпуховского района. Чикирев потребовал передать ему все деньги и ценности, а после отказа убил женщину. Похитив ценности и деньги, он скрылся. На допросе мужчина признался в убийстве и рассказал, что спрятал тело в лесополосе в Подмосковье, а машину перегнал в Ярославль и бросил на парковке. Его арестовали.
Кроме того, следствием установлена причастность обвиняемого к разбойному нападению на женщину в ноябре 2018 года. Он по объявлению на "Авито" договорился с женщиной о встрече якобы для просмотра сдаваемой в аренду квартиры. Там он напал на нее и похитил имущество. В декабре 2018 года он аналогичным образом напал на жительницу Москвы, похитив ее шубу. Чикирев проверяется на причастность к другим преступлениям.