В Сселках отключат холодную воду

28 апреля с 10:00 до 14:00 из-за замены запорной арматуры отключат холодную воду жителям верхних этажей в домах №№ 1, 4, 5 по улице Шевченко и № 12 по улице Вавилова.



С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7 по улице Физкультурной и № 7 по улице Моршанской – работы на участке будет проводить УК «Матырская».



Также с 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в доме № 34а по проспекту 60 лет СССР – ЛГЭК временно приостановит подачу воды по заявке МКУ «Управление строительства г. Липецка», которое будет проводить работы для врезки поливочного водопровода.



С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся Сселки – воду отключат в домах № 2 по улице Ракитной, № 17 по улице Палисадной, в здании детского сада по адресу улица 300 лет Флота России, владение 2, а также в частном секторе улиц Ленина, Набережной, Лесной, Пушкина, Комарова, Апраксина, Краеведческой, 300 лет Флота России, Кольцевой, Заповедной, братьев Синявиных, Высоцкого, 1 Мая, Советской, Учительской, Гагарина, Кирова, Ракитной, Хрустальной, Мазурука, Барковского, Сибирской, Листопадной, Провинциальной, Жемчужной, Покровской, Космонавтов – ЛГЭК будет проводить работы по врезке по улице Советской.



С 20:00 28 апреля до 08:00 29 апреля отключат холодную воду в домах №№ 141, 154, 156 по улице Салтыкова-Щедрина, № 42 по улице Ленина, №№ 3, 5, 7, 9, 11, 13а, 15, 17, 17а, 19, 21, 23 по улице Студеновской, №№ 2, 4 по улице Гагарина, № 14 в переулке Вилкова, а также в частном секторе улицы Салтыкова-Щедрина – в домах с № 71 по 188, и улицы 9 Января в домах с № 21 по № 43. ЛГЭК будет устранять утечку на водопроводе на участке улицы Студеновской.



Воду для питья на все участки подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.



С 10:00 до 20:00 в доме № 2 по улице Ракитной в Сселках также приостановят подачу горячей воды – из-за ремонтных работ на сетях водоснабжения.



С 09:00 до 16:00 обесточат частный сектор улиц Ново-Весовой, Железногорской, Патриотической, Добровской – ЛГЭК временно приостановит подачу электроэнергии из-за ремонтных работ на изношенных электрических сетях.

