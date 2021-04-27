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сегодня, 16:20

В Воронежской области женщина родила сразу четверых детей

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#четверняшки

Родители планировали второго ребенка, однако семья увеличилась сразу на 4 человека.

Жительница села Новая Усмань Воронежской области родила сразу четверых детей в перинатальном областном центре, - пишет "Новая Усмань Сегодня".

Среди четверых новорожденных поровну два мальчика и две девочки.

Известно, что родители малышей уже имеют одну дочь и планировали второго ребенка, однако в итоге семья пополнилась сразу на четыре человека и стала многодетной.

Медработники полагают, что рождение четверняшек - довольно редкое явление по мировой статистике. На одну такую беременность приходится около 700 тысяч других.


1 191
#четверняшки

Комментарии (1)

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38 минут назад
Здорово, вот это радость!!!!
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