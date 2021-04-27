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Студенты вузов уйдут на дополнительные каникулы с 1 по 10 мая
Студенты российских вузов могут уйти на дополнительные каникулы с 1 по 10 мая 2021 года. Соответствующий приказ готовится в Минобрнауки.
"Мы сейчас формулировку уточняем, но скорее всего, это будет так же, как год назад во время нерабочих дней: дополнительные каникулы. Но это будет определяться приказом ректора и новым графиком учебного процесса. Приказ готовится, там будет все четко расписано", - сообщил министр образования.
23 апреля президент России Владимир Путин объявил о решении сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Выходные продлятся 10 дней. Таким образом, период отдыха продлится с 1 по 10 мая включительно.
По словам Афанасьева, в период нерабочих дней каждый вуз будет "в пределах своей автономии выстраивать деятельность организации".