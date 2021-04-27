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36 минут назад

Студенты вузов уйдут на дополнительные каникулы с 1 по 10 мая

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#майские праздники

Студенты российских вузов могут уйти на дополнительные каникулы с 1 по 10 мая 2021 года. Соответствующий приказ готовится в Минобрнауки.

Студенты российских вузов могут уйти на дополнительные каникулы с 1 по 10 мая 2021 года, Минобрнауки РФ готовит соответствующий приказ, - рассказал ТАСС замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев.

"Мы сейчас формулировку уточняем, но скорее всего, это будет так же, как год назад во время нерабочих дней: дополнительные каникулы. Но это будет определяться приказом ректора и новым графиком учебного процесса. Приказ готовится, там будет все четко расписано", - сообщил министр образования.

23 апреля президент России Владимир Путин объявил о решении сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Выходные продлятся 10 дней. Таким образом, период отдыха продлится с 1 по 10 мая включительно.

По словам Афанасьева, в период нерабочих дней каждый вуз будет "в пределах своей автономии выстраивать деятельность организации".
84
#майские праздники

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