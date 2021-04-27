Происшествия

47 минут назад

Квадроцикл врезался в дерево, погиб 31-летний водитель

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#авария #ДТП
Квадроцикл врезался в дерево, погиб 31-летний водитель

За сутки на дорогах Липецкой области один человек погиб, один – пострадал.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 26 апреля в Становлянском районе на территории дендропарка 31-летний водитель квадроцикла не правился с управлением и врезался в дерево. В результате сам мужчина от полученных травм скончался в больнице, а его 40-летний пассажир госпитализирован. Предварительной причиной аварии стало несоответствие скорости конкретным условиям движения.

26 апреля автоинспекторы выявили 3422 нарушения ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли семерых водителей, за неиспользование ремней безопасности – 29.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 3000 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

Также зафиксировано 14 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
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#авария #ДТП

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Х

11 минут назад
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