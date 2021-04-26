Общество

21 минуту назад

На нескольких улицах Липецка отключат воду из-за устранения утечек

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На нескольких улицах Липецка отключат воду из-за устранения утечек
27 апреля с 09:00 до 23:00 без холодной воды останутся дома № 13 по улице Смородина, №№ 2, 3, 5 по бульвару Есенина, № 18 по улице Катукова – ЛГЭК временно приостановит воду для проведения работ по заявке ООО «Фолиум». Цистерна с питьевой водой подъедет по адресу: улица Смородина, 13.  

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 31, 33, 35, 37, 39б, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67 по улице Студеновской и № 46 по улице Елецкой – ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе на участке улицы Студеновской.  

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды у жителей частного сектора улиц Маяковского, 20-го Партсъезда, Красной, Арктической, Дарвина – здесь также будут устранять утечку на водоводе на участке улицы Маяковского.  

Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.  

С 09:00 до 16:00 отключат электричество жителям частного сектора улицы Ново-Весовой – ЛГЭК временно приостановит подачу электроэнергии из-за ремонтных работ на изношенных электрических сетях.  
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