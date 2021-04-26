Выпускные экзамены для девятиклассников начнутся 24 мая

Утверждено расписание ОГЭ и ГВЭ .

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, утверждены сроки проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) в 2021 году.



Основной период ОГЭ и ГВЭ-9 пройдет с 24 мая по 2 июля. Проведение экзаменов разделено на два дня: 24 и 25 мая пройдет ОГЭ и ГВЭ-9 по русскому языку, 27 и 28 мая – ОГЭ и ГВЭ-9 по математике.



В Липецкой области для сдачи экзаменов выберут один день, соответствующего приказа ещё нет, но, скорее всего, в обоих случаях это будут первые дни из озвученных пар.



Для участников, пропустивших основные сроки сдачи экзаменов или не завершивших его написание по болезни или иной уважительной причине, подтвержденной документально, получивших неудовлетворительный результат по одному из двух сдаваемых предметов, а также участников, чьи апелляции о нарушении порядка проведения ОГЭ были удовлетворены, предусмотрены резервные сроки сдачи: 8 июня – ОГЭ и ГВЭ-9 по русскому языку, 16 июня – по математике.



В дополнительные резервные сроки (30 июня – русский язык и 2 июля – математика) смогут сдать экзамены участники, пропустившие по уважительной причине сдачу в основные и резервные сроки или впервые сдававшие экзамены в резервные сроки, но получившие неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов.



С 3 по 15 сентября пройдет дополнительный сентябрьский период ОГЭ и ГВЭ-9. Экзамен по русскому языку 3 сентября и по математике 6 сентября сдадут участники, не прошедшие государственную итоговую аттестацию ранее, а также получившие неудовлетворительные результаты по обоим предметам, либо получившие повторный неудовлетворительный результат по одному из них. В резервные сроки дополнительного периода (13 сентября – русский язык и 15 сентября – математика) еще одна попытка сдать экзамены будет у участников, допущенных к экзаменам по решению председателя ГЭК.



Основной период ГВЭ-11 для выпускников 11 классов пройдет с 25 мая по 16 июня. Сдать экзамены в форме ГВЭ-11 в этом году смогут не только обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды, дети-инвалиды и иные категории, предусмотренные Порядком проведения ГИА-11, но и выпускники, не планирующие поступление в вуз в этом году. 25 мая им предстоит сдавать русский язык, а 28 мая – математику.



Для участников, пропустивших основные сроки сдачи экзаменов или не завершивших написание работы по уважительной причине, подтвержденной документально, получивших неудовлетворительный результат по одному из двух обязательных предметов ГВЭ предусмотрены резервные дни (8 июня – русский язык, 16 июня – математика).



Расписанием ГВЭ-11 предусмотрены также два дополнительных периода проведения экзаменов: 13 и17 июля и 3-15 сентября.