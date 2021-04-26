Погода в Липецке

сегодня, 14:20

Ветер, мокрый снег и дождь - МЧС предупреждает о неблагоприятных метеоусловиях

2 1026
#штормовое предупреждение #ветер #дождь
2
Ветер, мокрый снег и дождь - МЧС предупреждает о неблагоприятных метеоусловиях
ГУ МЧС РФ по Липецкой области распространило предупреждение о вероятности  возникновения чрезвычайных ситуаций. 

«По данным синоптиков, вечером 26 апреля и в течение дня 27 апреля на  территории Липецкой области ожидается погода с неблагоприятными метеоусловиями: осадки в виде мокрого снега с дождем. Порывы ветра до  18 м/с. Температура ночью 0-5 градусов, днем от 7 до12 градусов тепла», - говорится в предупреждении.


2 1026
#штормовое предупреждение #ветер #дождь
2

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Обычный человек

13 минут назад
Все замечательно и держится под контролем, уважаемые липчане, это проявления устойчивого потепления...как я и говорила. В связи с этим, сейчас готовлюсь подписать приказ об отключении горячей воды в городе, а также, в связи с наступлением устойчивого светлого периода суток, в дневное время электричества. С Уважением и любовью!....)
ответить

интелегент

38 минут назад
и дико раскалывается жбан
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области небольшие дожди, ночью заморозки до -3
#погода
23
В Липецкой области небольшие дожди, ночью заморозки до -3

вчера, 17:30

Погода в Липецке
В Липецкой области ночью заморозки до -2
41
В Липецкой области ночью заморозки до -2

24.04.2021 18:05

Погода в Липецке
В Липецкой области небольшие дожди и до +12
#дожди
5
В Липецкой области небольшие дожди и до +12

23.04.2021 17:00

Погода в Липецке
В Липецке ожидается гроза
#гроза
8
В Липецке ожидается гроза

23.04.2021 12:17

Погода в Липецке
В Липецкой области снова станет прохладнее
#похолодание
26
В Липецкой области снова станет прохладнее

22.04.2021 17:00

Погода в Липецке
В Липецкой области дожди начнут стихать и потеплеет до +17
#потепление
5
В Липецкой области дожди начнут стихать и потеплеет до +17

21.04.2021 17:00

Погода в Липецке