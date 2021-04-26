Ветер, мокрый снег и дождь - МЧС предупреждает о неблагоприятных метеоусловиях

ГУ МЧС РФ по Липецкой области распространило предупреждение о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций.



«По данным синоптиков, вечером 26 апреля и в течение дня 27 апреля на территории Липецкой области ожидается погода с неблагоприятными метеоусловиями: осадки в виде мокрого снега с дождем. Порывы ветра до 18 м/с. Температура ночью 0-5 градусов, днем от 7 до12 градусов тепла», - говорится в предупреждении.





