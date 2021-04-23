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сегодня, 13:40

Чехия высказалась о численности сотрудников российского посольства в Праге

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#Россия #Чехия #Прага #дипломаты

Ранее в ответ на враждебные действия Праги в МИД РФ потребовали сократить количественный состав Посольства Чехии в Москве с учётом существенного диспаритета в категории принятых на месте.

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек в интервью газете Blesk высказался о численности сотрудников генконсульств России в стране.

"Пока это не касается данных ведомств. И Москва пока не предприняла никаких шагов по отношению к нашим генеральным консульствам в России", — сообщил министр.

По его словам, "в этом случае не будет меняться численность".

"По семь дипломатов и по 25 административно-технических сотрудников", — пояснил глава внешнеполитического ведомства, добавив, что в генеральных консульствах штат не изменится.

Таким образом, Прагу покинут 63 работника дипмиссии, - передает РИА Новости.

Ранее Кулганек заявил, что численность сотрудников российского посольства в Праге будет снижена до уровня чешской дипмиссии в Москве, - передает RT.

Накануне в МИД РФ был вызван посол Чехии В.Пивонька. Ему был заявлен решительный протест в связи с предпринятыми Прагой дополнительными ограничительными мерами в отношении сотрудников российского посольства в Праге.

Послу было указано, что Чехия продолжает раскрутку антироссийской кампании под сфальсифицированными предлогами и своими действиями разрушает двусторонние отношения. Подчеркнуто, что язык ультиматумов для России неприемлем. В ответ на враждебные действия Праги в МИД РФ потребовали сократить количественный состав Посольства Чехии в Москве с учётом существенного диспаритета в категории принятых на месте, - отмечается в официальном сообщении Министерства иностранных дел России.

Чешскому дипломату также было сказано, что Москва оставляет за собой право и на иные шаги в случае дальнейшего раскручивания истеричной антироссийской кампании в Чехии.

Ранее на прошлой неделе Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году и выслала 18 сотрудников посольства.

Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешской дипмиссии. В Праге заявили, что не ожидали такой реакции, функционирование посольства оказалось практически парализованным.
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#Россия #Чехия #Прага #дипломаты

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