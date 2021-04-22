Коронавирус

13 минут назад

Липецкий район оказался на втором месте по количеству выявленных за сутки случаев COVID-19

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#коронавирус
Липецкий район оказался на втором месте по количеству выявленных за сутки случаев COVID-19

С начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 29 315 случаев новой коронавирусной инфекции, 26 302 человека выздоровели, 2 387 — лечатся, 626 человек умерли. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли 625 человек.

В больницах сегодня находятся 255 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 2 132 пациента с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 70 случаев инфицирования коронавирусом. Первое место с большим отрывом занимает Липецк — 50 заболевших. За все время эпидемии лидер практически не меняется. Зато на втором месте постоянная смена. Сегодня там Липецкий район — 5 случаев, на третьем Грязинский район — 4. В Елецком районе — 3, в Добровском, Лебедянском и Усманском районах — по 2, в Лев-Толстовском и Хлевенском районах — по одному заболевшему.
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#коронавирус

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